থানচিতে ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করায় পর্যটনভিত্তিক ইভেন্ট গ্রুপ ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর সব ট্যুর ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ সোমবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-আল-ফয়সালের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ট্রেইল অব হেভেন নামের ট্যুরিস্ট ইভেন্ট গ্রুপটি ১০ থেকে ১২ জন পর্যটক নিয়ে তমা তুঙ্গী-পরবর্তী সীমান্তসড়ক দিয়ে বাকলাই অভিমুখে ভ্রমণে যায়। এ সময় পর্যটক দলটিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটক করে।
উপজেলা প্রশাসন জানায়, থানচিতে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রশাসনের জারি করা নির্দেশনা অমান্য করায় ট্রেইল অব হেভেনের থানচি উপজেলায় পরিচালিত সব ট্যুর ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।
প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, পর্যটক ও ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পর্যটন নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
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