Ajker Patrika
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বান্দরবান

থানচিতে ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
আপডেট : ০৩ আগস্ট ২০২৬, ১৮: ৫৮
থানচিতে ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ
থানচিতে ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করল প্রশাসন। ছবি: সংগৃহীত

বান্দরবানের থানচি উপজেলায় প্রশাসনের নির্দেশনা অমান্য করায় পর্যটনভিত্তিক ইভেন্ট গ্রুপ ‘ট্রেইল অব হেভেন’-এর সব ট্যুর ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম সাময়িক নিষিদ্ধ করেছে উপজেলা প্রশাসন। আজ সোমবার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ-আল-ফয়সালের স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, প্রশাসনের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে ট্রেইল অব হেভেন নামের ট্যুরিস্ট ইভেন্ট গ্রুপটি ১০ থেকে ১২ জন পর্যটক নিয়ে তমা তুঙ্গী-পরবর্তী সীমান্তসড়ক দিয়ে বাকলাই অভিমুখে ভ্রমণে যায়। এ সময় পর্যটক দলটিকে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আটক করে।

ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

উপজেলা প্রশাসন জানায়, থানচিতে আগত পর্যটকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা প্রশাসনের অন্যতম দায়িত্ব। প্রশাসনের জারি করা নির্দেশনা অমান্য করায় ট্রেইল অব হেভেনের থানচি উপজেলায় পরিচালিত সব ট্যুর ও সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত সাময়িকভাবে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে।

প্রজ্ঞাপনে আরও উল্লেখ করা হয়, পর্যটক ও ট্যুর পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। একই সঙ্গে নিরাপদ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ পর্যটন নিশ্চিত করতে ভবিষ্যতেও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

বিষয়:

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