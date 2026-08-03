Ajker Patrika
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চট্টগ্রাম

চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে দুর্ঘটনা, আটকে গেল কনটেইনারবাহী জাহাজ

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম
চট্টগ্রাম বন্দর চ্যানেলে দুর্ঘটনা, আটকে গেল কনটেইনারবাহী জাহাজ
বন্দরের জেটিতে প্রবেশের সময় রিটেইনিং ওয়ালে আটকে যায় কনটেইনারবাহী জাহাজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

চট্টগ্রাম বন্দরের জেটিতে প্রবেশের সময় স্টিয়ারিংয়ে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেওয়ায় কনটেইনারবাহী জাহাজ এমভি সিএনসি ইউরেনাস ২ নম্বর রেড বয়ায় ধাক্কা দিয়ে রিটেইনিং ওয়ালে আটকে গেছে। আজ সোমবার দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে এ ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ঘটনায় কেউ হতাহত হননি এবং জাহাজটি সরাতে উদ্ধার অভিযান চলছে।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের সচিব সৈয়দ রেফায়েত হামিম বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। উদ্ধার অভিযান এখনও চলছে।

বন্দর সূত্র জানায়, এমভি সিএনসি ইউরেনাস বন্দরের জেটিতে ভেড়ার সময় চ্যানেল দিয়ে চলার মধ্যে হঠাৎ স্টিয়ারিংয়ে কারিগরি ত্রুটি দেখা দেয়। এতে জাহাজটি নিয়ন্ত্রণ হারায়। প্রথমে এটি ২ নম্বর রেড বয়ায় ধাক্কা দেয়। পরে রিটেইনিং ওয়ালে আটকে যায়।

খবর পেয়ে উদ্ধার অভিযান শুরু করে বন্দর কর্তৃপক্ষ। কান্ডারি-৪ ও কান্ডারি-১১ নামে দুটি টাগবোট ঘটনাস্থলে গিয়ে জাহাজটি সরানোর কাজ শুরু করে।

বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্ট গার্ড ও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলো উদ্ধারকাজে অংশ নিয়েছে। সংস্থাগুলো জাহাজটি নিরাপদে সরিয়ে নিতে এবং চ্যানেলে নৌযান চলাচল স্বাভাবিক রাখতে কাজ করছে।

বন্দর সূত্র আরও জানায়, চট্টগ্রাম বন্দরের বহির্নোঙরে অবস্থান করা কনটেইনারবাহী জাহাজগুলোকে বন্দর চ্যানেল দিয়ে জেটিতে নিয়ে আসেন চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব পাইলটরা। ওই সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে জাহাজটি।

বিষয়:

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