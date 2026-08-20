Ajker Patrika
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বান্দরবান

নাফাখুম জলপ্রপাতে নৌকাডুবিতে ৮ বছরের শিশু নিখোঁজ

থানচি (বান্দরবান) প্রতিনিধি  
নাফাখুম জলপ্রপাতে নৌকাডুবিতে ৮ বছরের শিশু নিখোঁজ
নাফাখুম জলপ্রপাতে নৌকা ডুবিতে শিশু নিখোঁজ। ছবি: আজকের পত্রিকা

বান্দরবানের থানচি উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা (৮) নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রেমাক্রী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

নিখোঁজ উটিং মারমা রেমাক্রী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উহ্লাচিং পাড়ার বাসিন্দা অংখোয়াইচিং মারমার ছেলে।

ইউপি সদস্য হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা জানান, উটিং মারমার বাবা অংখোয়াইচিং মারমাসহ ৫-৬ জন দোকানের কাজ শেষে প্রতিদিনের মতো নাফাখুম জলপ্রপাতের সামান্য ওপরের অংশ থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে যাচ্ছিলেন। নৌকার চালক ইঞ্জিন চালু করে নৌকা ঘোরানোর সময় হঠাৎ নৌকাটি পানিতে ডুবে যায়। এ সময় শিশু উটিং মারমা নিখোঁজ হয়। নৌকায় থাকা অন্যরা সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন।

হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা আরও জানান, বিষয়টি থানচি ফায়ার সার্ভিস ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নদী ও আশপাশের এলাকায় শিশুটির সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।

থানচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম মৃধা বলেন, ইউপি সদস্যের মাধ্যমে শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছেন। শুক্রবার সকালে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।

নাফাখুম জলপ্রপাত থানচি উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দুর্গম এই পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য নদীপথ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।

বিষয়:

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