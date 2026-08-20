নাফাখুম জলপ্রপাতে নৌকাডুবিতে ৮ বছরের শিশু নিখোঁজ

বান্দরবানের থানচি উপজেলার পর্যটনকেন্দ্র নাফাখুম জলপ্রপাতে ইঞ্জিনচালিত নৌকা ডুবে উটিং মারমা (৮) নামে এক শিশু নিখোঁজ হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে এ ঘটনা ঘটে। রেমাক্রী ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।
নিখোঁজ উটিং মারমা রেমাক্রী ইউনিয়নের ২ নম্বর ওয়ার্ডের উহ্লাচিং পাড়ার বাসিন্দা অংখোয়াইচিং মারমার ছেলে।
ইউপি সদস্য হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা জানান, উটিং মারমার বাবা অংখোয়াইচিং মারমাসহ ৫-৬ জন দোকানের কাজ শেষে প্রতিদিনের মতো নাফাখুম জলপ্রপাতের সামান্য ওপরের অংশ থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় করে যাচ্ছিলেন। নৌকার চালক ইঞ্জিন চালু করে নৌকা ঘোরানোর সময় হঠাৎ নৌকাটি পানিতে ডুবে যায়। এ সময় শিশু উটিং মারমা নিখোঁজ হয়। নৌকায় থাকা অন্যরা সাঁতরে তীরে উঠতে সক্ষম হন।
হ্লাথোয়াইপ্রু মারমা আরও জানান, বিষয়টি থানচি ফায়ার সার্ভিস ও প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা নদী ও আশপাশের এলাকায় শিশুটির সন্ধানে তল্লাশি চালাচ্ছেন। তবে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তার কোনো সন্ধান পাওয়া যায়নি।
থানচি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনের কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম মৃধা বলেন, ইউপি সদস্যের মাধ্যমে শিশুটি নিখোঁজ হওয়ার খবর পেয়েছেন। শুক্রবার সকালে প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সমন্বয় করে ফায়ার সার্ভিসের একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করবে।
নাফাখুম জলপ্রপাত থানচি উপজেলা সদর থেকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রায় ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দুর্গম এই পর্যটনকেন্দ্রে যাতায়াতের জন্য নদীপথ ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের নাক, কান ও গলা (ইএনটি) বিভাগের প্রধান অধ্যাপক মো. আসাদুর রহমানের ওপর হামলার পর তাঁকে ফের হুমকি দিয়েছে সন্ত্রাসীরা। এর আগে গত ৬ আগস্ট হোয়াটসঅ্যাপে বার্তা পাঠিয়ে তাঁর কাছে ১৫ হাজার ডলার চাঁদা দাবি করেছিল সন্ত্রাসীরা। ১৪ আগস্টের মধ্যে ওই অর্থ পরিশোধের সময়সীমা বেঁধে১৮ মিনিট আগে
বরগুনার বামনায় ধানখেতে ইঁদুর মারার বৈদ্যুতিক ফাঁদে জড়িয়ে শাহআলম ফকির (৫২) নামের এক কৃষকের মৃত্যু হয়েছে। আজ সকালে উপজেলার ঢুষখালী গ্রামে এ দুর্ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় স্থানীয় লোকজনের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।২৯ মিনিট আগে
কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ, হোসেনপুর ও তাড়াইল উপজেলায় ২২ আগস্ট থেকে এক বছর ও তার বেশি বয়সীদের ওরাল কলেরা ভ্যাকসিন দেওয়া শুরু হবে। ৭ লাখ ২৫ হাজার ১৩৮ জনকে বিনামূল্যে টিকার আওতায় আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করেছে স্বাস্থ্য বিভাগ। দ্বিতীয় ডোজ শুরু হবে ২৬ সেপ্টেম্বর।৩০ মিনিট আগে
মামলার বরাত দিয়ে সিআইডি জানায়, সাইবার পুলিশ সেন্টারের (সিপিসি) নিয়মিত সাইবার মনিটরিংয়ে দেশের ভেতর ও বিদেশ থেকে পরিচালিত বিভিন্ন অনলাইন জুয়া সাইটের কার্যক্রমের তথ্য পাওয়া যায়। তদন্তে বেটিং সাইটে ব্যবহৃত বিভিন্ন এজেন্টের মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস (এমএফএস) ও ব্যাংক হিসাবের তথ্য সংগ্রহ করে...৪৩ মিনিট আগে