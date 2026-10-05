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চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
চাঁদাবাজির অভিযোগে বিএনপি নেতা আটক
আটক বিএনপি নেতা মিজানুর রহমান স্বপন। ছবি: সংগৃহীত

চাঁদাবাজির অভিযোগে রাজধানীর শেরেবাংলা নগর এলাকা থেকে মিজানুর রহমান স্বপন নামে এক বিএনপি নেতাকে আটক করেছে স্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন (এসআরবি-২)। আজ সোমবার তাঁকে আটকের পর সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে।

রাতে আজকের পত্রিকাকে বিষয়টি নিশ্চিত করে ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের উপকমিশনার ইবনে মিজান।

ইবনে মিজান জানান, চাঁদাবাজির অভিযোগে শেরেবাংলা নগর এলাকা থেকে স্বপনকে আটক করা হয়। পরে তাঁকে সংশ্লিষ্ট থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে। এ বিষয়ে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের কথা জানিয়েছে পুলিশ।

আটক মিজানুর রহমান স্বপন শেরেবাংলা নগর থানা বিএনপির ২৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি।

বিষয়:

আটকঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঅভিযোগচাঁদাবাজিস্পেশাল রেসপন্স ব্যাটালিয়ন
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