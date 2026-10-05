চাঁদপুরে জাল নোটসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

চাঁদপুরের মতলব উত্তর উপজেলায় ১৬টি এক হাজার টাকার জাল নোটসহ স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। এর আগে স্থানীয় জনতা তাঁদের জাল নোটসহ হাতেনাতে আটক করে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। পরে জাল নোটের উৎস ও এর সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত করতে গ্রেপ্তারকৃতদের নিয়ে অভিযান চালায় পুলিশ।
আজ সোমবার দুপুরে প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এতথ্য জানায় থানা পুলিশ।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন উপজেলার এখলাছপুর ইউনিয়নের উত্তর বোরচর গ্রামের নিজাম উদ্দিন (৩৯) ও তাঁর স্ত্রী রোজিনা বেগম (৩২)।
চাঁদপুরের পুলিশ সুপার (এসপি) মো. মিজানুর রহমানের সার্বিক নির্দেশনায় এবং মতলব সার্কেলের সহকারী পুলিশ সুপার জাবীর হুসনাইন সানীব ও মতলব উত্তর থানার ওসি মানস বড়ুয়ার তত্ত্বাবধানে অভিযানটি পরিচালিত হয়।
মতলব উত্তর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মানস বড়ুয়া বলেন, জাল নোটসহ গ্রেপ্তার স্বামী-স্ত্রীর বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট আইনে নিয়মিত মামলা করা হয়েছে। পরে তাঁদের আদালতে পাঠানো হয়েছে। জাল নোটের সঙ্গে জড়িত অন্যদের শনাক্ত ও আইনের আওতায় আনতে পুলিশের অভিযান অব্যাহত রয়েছে।
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