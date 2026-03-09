নাইক্ষ্যংছড়িতে বিজিবি-চোরাকারবারি সংঘর্ষ, আহত ৩

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ির ফুলতলীতে বিজিবি-চোরাকারবারি সংঘর্ষে তিনজন আহত হয়েছেন। এর মধ্যে দুজন বিজিবি সদস্য ও একজন চোরাকারবারি।
আহত বিজিবি সদস্যরা হলেন শরীফ (৩৪) ও রাজু (৩৫)। আর আহত চোরাকারবারির নাম মোহাম্মদ ইসমাইল প্রকাশ পুতিয়্যা (৪০)। তিনি পার্শ্ববর্তী রামুর কচ্ছপিয়া ইউনিয়নের ডাক্তারকাটা এলাকার মো. ইদ্রিসের ছেলে।
আজ সোমবার (৯ মার্চ) সকাল সাড়ে ৭টার দিকে নাইক্ষ্যংছড়ি ১১ বিজিবির দায়িত্বপূর্ণ এলাকা ও ফুলতলী বিওপির সীমান্ত পিলার-৪৮ হতে ৪০০ মিটার বাংলাদেশের ভেতরে রেইক্যাছড়া নামের স্থানে এ ঘটনা ঘটে।
আহত ইসমাইলের স্বজন মোহাম্মদ আবদুল মালেক জানান, ইসমাইলের অবস্থা গুরুতর। তিনি কক্সবাজার সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর অবস্থা এখনো শঙ্কামুক্ত নন। বিজিবির দুই সদস্য কক্সবাজারের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
১১ বিজিবি অধিনায়ক লে. কর্নেল এস এম কপিল উদ্দিন কায়েস বলেন, সকাল ৭টার দিকে ফুলতলী বিওপির দায়িত্বপূর্ণ রেইক্যাছড়া পোস্ট এলাকায় চোরাচালানের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনার সময় ৩০-৪০টি বার্মিজ গরু বহনকারী চোরাকারবারিদের বিজিবি টহল দল চ্যালেঞ্জ করলে চোরাকারবারিরা দেশীয় অস্ত্র ও লাঠিসোঁটা নিয়ে বিজিবি টহল দলের ওপর অতর্কিত হামলা করে। চোরাকারবারিদের অতর্কিত হামলায় দুজন বিজিবি সদস্য এবং বিজিবির প্রতিরোধে একজন চোরাকারবারি আহত হন। পরে ঘটনাস্থলে অতিরিক্ত বিজিবি মোতায়েন করা হলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। বর্তমানে সীমান্ত এলাকার পরিস্থিতি স্বাভাবিক রয়েছে।
দুদকের মহাপরিচালক (অনুসন্ধান ও তদন্ত–২) মো. মোতাহার হোসেনের আইফোন, মানিব্যাগ ও হাতঘড়ি ছিনতাইয়ের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদেরকে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়েছে।১২ মিনিট আগে
মোহনপুরে জামায়াত কর্মী মো. আলাউদ্দিন হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ সমাবেশ হয়েছে। আজ সোমবার নগরীর সাহেববাজার এলাকায় এ বিক্ষোভ ও সংক্ষিপ্ত সমাবেশ করেন দলটির নেতা-কর্মীরা।১৩ মিনিট আগে
বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী পৌর এলাকার একটি খাল থেকে অজ্ঞাতনামা (৩৯) এক যুবকের বস্তাবন্দী মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যুবকের গলা কাটা, হাত-পাসহ পুরো শরীর প্লাস্টিক এবং বিছানা চাদরে মোড়ানো ছিল।১৫ মিনিট আগে
কক্সবাজারের চকরিয়ায় মাতামুহুরী নদীতে ডুবে দুই শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার বেলা ৩টার দিকে চকরিয়া পৌরসভার হালকাকারার মৌলভীরচর এলাকায় মাতামুহুরী নদীতে এই ঘটনা ঘটে।১৯ মিনিট আগে