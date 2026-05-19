নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের বরইতলী থেকে ১ লাখ ইয়াবা জব্দ

বান্দরবানের নাইক্ষ্যংছড়ি সীমান্তের মাদকের নতুন রুট বরইতলী থেকে এক লাখ ইয়াবা জব্দ করে বিজিবি। সোমবার দিবাগত রাত সোয়া ১২টায় নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলার ঘুমধুমের রেজুপাড়া সীমান্তসংলগ্ন এলাকা থেকে মাদকের বিশাল চালানটি জব্দ করা হয়। তবে এ ঘটনায় কাউকে আটক করা যায়নি।
মাদকবিরোধী বিশেষ অভিযান চালিয়ে মালিকবিহীন পরিত্যক্ত অবস্থায় এক লাখ বার্মিজ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করেছে ৩৪ বিজিবির রেজুপাড়া বিওপি জোয়ানরা।
বিষয়টি নিশ্চিত করেন কক্সবাজার ব্যাটালিয়নের (৩৪ বিজিবি) ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক মেজর মো. মেহেদী হাসান আশিক।
বিজিবি সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে রেজুপাড়া বিওপির একটি দল সীমান্ত দিয়ে মাদকের বড় একটি চালান দেশের অভ্যন্তরে পাচার হয়ে আসার খবর পায়। এর ভিত্তিতে ১৮ মে আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টার দিকে বিজিবির দলটি সীমান্তের দিকে রওনা দেয়। তারা সীমান্ত পিলার-৪২ থেকে প্রায় চার কিলোমিটার বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বরইতলী এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে। তবে বিজিবি টহল দলের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক চোরাকারবারিরা মালামাল ফেলে পালিয়ে যায়। পরে তল্লাশি চালিয়ে ঘটনাস্থল থেকে পরিত্যক্ত অবস্থায় এক লাখ বার্মিজ ইয়াবা বড়ি উদ্ধার করে বিজিবি। এ ঘটনায় আইনি পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।
বরইতলীর বাসিন্দা আবদুল করিম ও ছৈয়দ আলম জানান, ইয়াবার এত বড় চালান এই এলাকায় আগে কখনো বিজিবি জব্দ করতে পারেনি। কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে ইয়াবা পাচার বেড়ে গেছে। সম্প্রতি সীমান্ত এই এলাকা ইয়াবা পাচারের নতুন রুট হয়েছে। এখানে সম্প্রতি মাদক কারবারিদের তৎপরতা বেড়ে গেছে।
