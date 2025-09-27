পর্যটকদের জন্য কেওক্রাডং আবার উন্মুক্ত হচ্ছে ১ অক্টোবর

বান্দরবান প্রতিনিধি
দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ কেওক্রাডং পর্যটনকেন্দ্রে দীর্ঘদিনের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা কাটিয়ে আগামী ১ অক্টোবর থেকে পর্যটকদের জন্য ফের উন্মুক্ত করা হচ্ছে। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) বিশ্ব পর্যটন দিবস উপলক্ষে বান্দরবানের মেঘলা পর্যটনকেন্দ্রে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক অপসারণ অভিযানের উদ্বোধনকালে জেলা প্রশাসক শামীম আরা রিনি এ কথা জানান।
জেলা প্রশাসক বলেন, পর্যটনশিল্পের বিকাশ, পর্যটকদের ভ্রমণকে আরও বেশি নিরাপদ করতে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যটন-সংশ্লিষ্টদের নিয়ে একটি সেমিনারের আয়োজন করা হবে। সেখানে ট্যুর গাইড, পর্যটকবাহী গাড়ি, হোটেল-মোটেলসহ সব পর্যটন ব্যবসায়ীকে নিয়ে সভা হবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মো. আবু তালেব, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক এস এম হাসান, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মারুফা সুলতানা খান হীরামণি, ট্যুরিস্ট পুলিশ বান্দরবান রিজিয়নের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ হাসান ইকবাল চৌধুরী, হোটেল রিসোর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সিরাজুল ইসলামসহ জেলা প্রশাসন, ট্যুরিস্ট পুলিশ ও পর্যটন ব্যবসায়ীরা।
বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় সশস্ত্র সংগঠন কুকি চিন ন্যাশন্যাল ফ্রন্টের (কেএনএফ) তৎপরতা বেড়ে যাওয়ায় পর্যটকদের নিরাপত্তার স্বার্থে বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলার বিভিন্ন পর্যটনকেন্দ্র বন্ধ করে দেয় জেলা প্রশাসন।
জেলার রুমা উপজেলায় অবস্থিত কেওক্রাডং দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পবতশৃঙ্গ। এর উচ্চতা প্রায় ৪ হাজার ৩৩০ ফুট। রুমা উপজেলা সদর থেকে এর দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার। বগালেক থেকে কেওক্রাডংয়ের দূরত্ব ১৫ কিলোমিটার।
উল্লেখ্য, ২০২৪ সালের ২ ও ৩ এপ্রিল বান্দরবানের রুমা ও থানচি উপজেলায় ব্যাংক ডাকাতি, ১৪টি অস্ত্র লুট, ব্যাংক ম্যানেজার অপহরণ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর ওপর হামলার ঘটনা ঘটে। এর পর থেকে মূলত জেলার বিভিন্ন উপজেলা ভ্রমণে পর্যটকদের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়।
