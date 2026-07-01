Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটের শরণখোলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ডিম খেয়ে ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ

বাগেরহাট প্রতিনিধি
বাগেরহাটের শরণখোলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ডিম খেয়ে ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ

বাগেরহাটের শরণখোলায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচির ডিম খেয়ে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১১ শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়েছে। আজ বুধবার দুপুরে উপজেলার ৯৮ নম্বর পূর্ব ধানসাগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ ঘটনা ঘটে। পরে অসুস্থ শিক্ষার্থীদের উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে তারা সুস্থ হলে বাড়ি ফিরে যায়।

বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক আব্দুন নূর বলেন, এদিন ৫৫ জন শিক্ষার্থী স্কুল ফিডিংয়ের ডিম খায়। তাদের মধ্যে ১১ জন শিক্ষার্থী প্রচণ্ড পেটে ব্যথা অনুভব করে। প্রথমে বিদ্যালয়েই তাদেরকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। পরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়।

আব্দুন নূর আরও বলেন, চিকিৎসকেরা জানিয়েছেন, `অস্বাস্থ্যকর ডিম' খাওয়ার কারণে শিক্ষার্থীদের এ শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে।

শরণখোলা উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মনির আহমেদ বলেন, শিক্ষার্থীরা বর্তমানে সুস্থ রয়েছে। অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে ডিমের কোনো সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিশ্চিত হতে আগামীকাল থেকে তদন্ত শুরু করা হবে। তদন্তে ডিম সরবরাহে কোনো ত্রুটি বা `অস্বাস্থ্যকর ডিম' সরবরাহের প্রমাণ পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

জানা গেছে, ‘ওসাকা পাবনা’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান স্থানীয় মুকতি নামের এক ব্যক্তির মাধ্যমে শরণখোলায় স্কুল ফিডিংয়ের খাবার সরবরাহ করে। তবে তাদের কারও যোগাযোগের নম্বর স্কুল কর্তৃপক্ষ সরবরাহ করতে পারেনি।

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বিষয়:

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