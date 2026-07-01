Ajker Patrika
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বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আত্মসাতের মামলায় এএসপি সোহেল কারাগারে

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০১ জুলাই ২০২৬, ২১: ১২
বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে অর্থ আত্মসাতের মামলায় এএসপি সোহেল কারাগারে
প্রতীকী ছবি

বিয়ের আশ্বাসে কোটি টাকা আত্মসাতের মামলায় সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এএসপি) মো. সোহেল উদ্দিন প্রিন্সকে কারাগারে পাঠানো হয়েছে। আজ বুধবার ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট নাজমিন আক্তার কারাগারে পাঠানোর এই নির্দেশ দেন।

সোহেল এই মামলায় জামিনে ছিলেন। আজ সাক্ষ্য গ্রহণের জন্য দিন ধার্য ছিল। মামলার বাদী সহকারী কর কমিশনার তানজিনা সাথী আদালতে হাজির হয়ে সোহেলের জামিন বাতিলের আবেদন করেন। শুনানি শেষে আদালত জামিন বাতিল করেন এবং কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

এর আগে গত ৯ জুন একই আদালত সোহেলের বিরুদ্ধে বিশ্বাস ভঙ্গ করে অর্থ আত্মসাৎ ও প্রতারণার অভিযোগে দণ্ডবিধির পৃথক ধারায় অভিযোগ গঠন করেন।

জামিন বাতিলের আবেদনে বলা হয়, সোহেল ২০২৪ সালের ১৯ আগস্ট এই মামলায় জামিন পান। আদালত বাদীর সঙ্গে আপস করার শর্তে সোহেলকে জামিন দেন। কিন্তু সোহেল বাদীর সঙ্গে কোনো আপস করেননি। তাই তিনি জামিনের শর্ত ভঙ্গ করেছেন বিধায় তাঁর জামিন বাতিল করা প্রয়োজন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী আবুল কালাম খান আদালতে বলেন, অভিযুক্ত সোহেল বাদীর কোনো অর্থ আত্মসাৎ করেননি। তিনি মিথ্যা অভিযোগে তাঁকে হয়রানি করছেন।

২০২২ সালের ২৩ নভেম্বর সোহেল উদ্দিন প্রিন্সের বিরুদ্ধে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বাদী হয়ে মামলাটি করেন সরকারি কর্মকর্তা তানজিনা সাথী।

মামলায় বলা হয়, ২০১৭ সালে বাদী ও সোহেল উদ্দিন প্রিন্স ৩৬তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

পরিচয়ের সুবাদে তাঁদের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক হয়। সোহেল উদ্দিন বাদীকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেন। বাদী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে সুসম্পর্কের সুবাদে সোহেল উদ্দিন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অজুহাতে তাঁদের কাছ থেকে ২ কোটি ৩২ লাখ ১১ হাজার টাকা নেন। পরে বাদীকে অভিযুক্ত সোহেল উদ্দিন আর বিয়ে করেননি। আর টাকাও ফেরত দেননি।

বিষয়:

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