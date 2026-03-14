Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা

বাগেরহাট প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাটের মোল্লাহাটে সোহাগ শেখ (৪২) নামের এক ব্যবসায়ীকে গুলি করে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। শনিবার (১৪ মার্চ) রাত সাড়ে ১০টার দিকে মোল্লাহাট উপজেলা সদর বাজারের এ ঘটনা ঘটে।

নিহত সোহাগ শেখ মোল্লাহাট উপজেলার উদয়পুর গ্রামের দাউদ শেখের ছেলে। মোল্লাহাট বাজারে সোহাগের ডেউটিনের দোকান আছে। তিনি শ্রমিক লীগের রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। তবে পদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে বাজারে নিজের ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান (দোকান) বন্ধ করে মোটরসাইকেলযোগে বাড়ি ফিরছিলেন সোহাগ। বাজারের পশ্চিম পাশে সড়কে পৌঁছালে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। পরে তাঁকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে চিকিৎসকেরা মৃত ঘোষণা করেন।

মোল্লাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রাজিব কুমার পাল বলেন, হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই সোহাগ শেখ মারা যায়। মৃত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে আনা হয়েছে।

মোল্লাহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) কাজী রমজানুল হক জানান, দুজন ব্যক্তি মোটরসাইকেলে এসে ব্যবসায়ী সোহাগ শেখকে গুলি করে। ধারণা করছি, তাঁর শরীরে তিনটি গুলি লেগেছে। মরদেহ মোল্লাহাট উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ সুরতহাল শেষে আরও বিস্তারিত বলা যাবে। বন্দুকধারীদের ধরতে পুলিশ কাজ শুরু করেছে।

