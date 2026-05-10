চাপাপুর-নশরতপুর সড়ক: ৬ মাসের কাজ শেষ হয়নি দুই বছরেও

বগুড়ার আদমদীঘি উপজেলার চাপাপুর-নশরতপুর ভায়া বিহিগ্রাম সড়কটির সংস্কারের কাজ ছয় মাসে শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা দুই বছরেও শেষ হয়নি। ফলে সড়ক দিয়ে চলাচল করা ১০ গ্রামের মানুষ ভোগান্তি পোহাচ্ছে। সেই সঙ্গে সড়কের কাজে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন এলাকাবাসী।
স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সড়কটির সংস্কার ও সম্প্রসারণে প্রায় ১৮ কোটি টাকার বরাদ্দ দেওয়া হয়। ২০২৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) সড়কটি সংস্কার ও উভয় পাশে তিন ফুট করে মোট ছয় ফুট প্রশস্ত করার জন্য দরপত্র আহ্বান করে। খাগড়াছড়ির ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান ‘অনন্ত বিকাশ ত্রিপুরা লিমিটেড’ কাজটি পায়। পরে প্রতিষ্ঠানটি বগুড়ার কাহালুর ঠিকাদার আজিজুল হক মিঠনের কাছে কাজটি বিক্রি করে দেয়। কাজ শুরুর কথা ছিল ২০২৪ সালের মার্চে। শেষ হওয়ার মেয়াদ ছিল একই বছরের আগস্টে।
জানা গেছে, ঠিকাদার গত বছরের মে মাসে কাজ শুরু করেন। তবে অল্প কিছুদিন পরই কাজ বন্ধ করে দেন। এরপর কয়েক দফা ঠিকাদার পরিবর্তন হলেও কাজের অগ্রগতি তেমন দেখা যায়নি। সাম্প্রতিক সময়ে আবার কাজ শুরু হলেও নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে।
সড়কের পাশে বড় ঝাখইড় গ্রামের মুদিদোকানি আনিছার রহমান বলেন, ‘সড়কের অবস্থা এতটাই খারাপ যে কিছুদিন আগে ভ্যানে আসার সময় গর্তে পড়ে গিয়ে আমার ঘাড়ের রগ ছিঁড়ে যায়। এখনো চিকিৎসা নিচ্ছি।’
বাহাদুরপুর গ্রামের বাসিন্দা বাবু মিয়া, হোসেন আকন্দ ও হামিদ আকন্দ অভিযোগ করে বলেন, কাজে তিন নম্বর ইটের খোয়া ও পুরোনো রাবিশ ব্যবহার করা হচ্ছে। চাপাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার হোসেন হিটলু বলেন, ‘উপজেলা প্রকৌশলীকে অভিযোগ করেছি। তবুও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি।’
কাজটি বর্তমানে করছেন বগুড়া শহরের ঠিকাদার বাদল সিদ্দিকী। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, ‘আমি ঢাকায় মিটিংয়ে আছি। ঢাকা থেকে ফিরে কথা বলব।’
এ ব্যাপারে আদমদীঘি উপজেলা এলজিআরডির প্রকৌশলী রিপন সাহা বলেন, কাজ শেষ করতে দেরি হচ্ছে, এতে জনগণের কষ্ট বেড়েছে, এটি সত্য। তবে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহারের অভিযোগ সঠিক নয়। প্রকৌশলীর দাবি, ইতিমধ্যে সড়কে ৮ কিলোমিটার পর্যন্ত কাজ হয়েছে।
জেলা প্রশাসনের নির্দেশনা উপেক্ষা করে কুড়িগ্রাম সদরে গুচ্ছগ্রামের বন্দোবস্তকৃত জমিসহ খাস জমি ব্যক্তিমালিকানায় নামজারি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সহকারী কমিশনার (এসি ল্যান্ড) আরিফুল ইসলামের বিরুদ্ধে।১ ঘণ্টা আগে
দলের লোককে ঠিকাদারি কাজের অংশীদার না করায় রাজশাহী-৬ (বাঘা-চারঘাট) আসনের সংসদ সদস্য (এমপি) আবু সাঈদ চাঁদ রেলওয়ের একটি কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। গত শুক্রবার দিবাগত রাতে বাঘার আড়ানী রেলওয়ে স্টেশনে গিয়ে কাজ বন্ধ করেন তিনি।২ ঘণ্টা আগে
রংপুরের তারাগঞ্জ উপজেলার হাজীপুর গ্রামের গোলজার হোসেন (৫০) একসময় অভাবের তাড়নায় দিনমজুরি করতেন। এখন তিনি এলাকায় পরিচিত ধানখেতে মাছ চাষের সফল উদ্যোক্তা হিসেবে। তিনি শুধু নিজের ভাগ্যই বদলায়নি, তাঁর দেখানো পথে সচ্ছলতা এসেছে গ্রামের আরও অনেক পরিবারে।৪ ঘণ্টা আগে
যশোরের শার্শা উপজেলায় গোয়ালঘরের মাটি খুঁড়ে ইকরামুল কবির (২৫) নামের এক যুবকের অর্ধগলিত লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ মে) রাত ৮টার দিকে উপজেলার বসতপুর পূর্বপাড়া গ্রামে পুলিশের অভিযানে তাঁর লাশ উদ্ধার হয়।৬ ঘণ্টা আগে