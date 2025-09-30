Ajker Patrika
ঘরে স্ত্রী সন্তানসম্ভবা, সুন্দরবনে কুমির নিয়ে গেল জেলেকে

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৫৫
পূর্ব সুন্দরবন। ছবি: সংগৃহীত
পূর্ব সুন্দরবন। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে কুমিরের আক্রমণে সুব্রত মণ্ডল (৩২) নামের এক জেলে নিহত হয়েছেন বলে খবর পাওয়া গেছে। মঙ্গলবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের করমজল খালে এই ঘটনা ঘটে। রাত সাড়ে ৮টা পর্যন্ত তাঁর মরদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।

সুব্রত মণ্ডল খুলনার দাকোপ উপজেলার ঢাংমারী এলাকার কুমুদ মণ্ডলের ছেলে। তিনি সুন্দরবনে মাছ ও কাঁকড়া ধরে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

বন বিভাগ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে সুব্রত মণ্ডল ঢাংমারী স্টেশন থেকে রাজস্ব জমা দিয়ে পাস সংগ্রহ করে মাছ ধরতে সুন্দরবনে প্রবেশ করেন। ফেরার পথে বেলা সাড়ে ৩টার দিকে তিনি সাঁতরে করমজল খাল পার হচ্ছিলেন। এ সময় একটি কুমির তাঁকে ধরে টেনে নিয়ে যায়। সঙ্গে থাকা অন্য জেলেরা চেষ্টা করেও তাঁকে উদ্ধার করতে পারেননি। ঘটনার পর বন বিভাগ ও স্থানীয় গ্রামবাসী করমজল খালে তল্লাশি চালান।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেল ৫টার দিকে খালে সুব্রত মণ্ডলের মরদেহ ভেসে উঠেছিল। সাড়ে ৫টার দিকে আবারও দেখা যায়। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টার দিকে কুমিরটি মরদেহ ছেড়ে চলে গেলেও পরে আর মরদেহটির খোঁজ পাওয়া যায়নি।

সুন্দরবনের করমজল পর্যটন ও বন্য প্রাণী প্রজনন কেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা হাওলাদার আজাদ কবির বলেন, ঢাংমারী স্টেশন থেকে পাস নিয়ে আমুরবুনিয়া গ্রাম থেকে হেঁটে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন সুব্রতসহ স্থানীয় কিছু জেলে। সেখান থেকে ফেরার সময় বেলা সাড়ে ৩টার দিকে সাঁতরে করমজল খাল পার হচ্ছিলেন সুব্রত। তখন একটি কুমির তাঁকে টেনে নিয়ে যায়।

হাওলাদার আজাদ কবির বলেন, ‘এখনো মরদেহের খোঁজ চলছে। সুব্রত মণ্ডলের কোনো ছেলেমেয়ে নেই। তবে তাঁর স্ত্রী এখন সন্তানসম্ভবা বলে শুনেছি।’

জেলেবাগেরহাটমৃত্যুখুলনা বিভাগমরদেহজেলার খবরসুন্দরবন
