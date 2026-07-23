শরণখোলায় প্রাইভেট হাসপাতালের গোসলখানা থেকে নার্সের মরদেহ উদ্ধার

বাগেরহাটের শরণখোলায় একটি প্রাইভেট হাসপাতালের গোসলখানা থেকে নার্স হাসিনা খানম রিক্তার (৩৪) মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে শরণখোলা উপজেলা সদরের রায়েন্দা গ্রামীণ জেনারেল হাসপাতাল থেকে মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট মর্গে পাঠানো হয়। এ ঘটনায় থানায় একটি অপমৃত্যুর মামলা রেকর্ড করা হয়েছে।
মৃত হাসিনা খানম রিক্তা উপজেলার উত্তর তাফালবাড়ী গ্রামের জসিম হাওলাদারের স্ত্রী। তাঁর গ্রামের বাড়ি নড়াইল জেলায়। বাবার নাম রফিক শেখ।
থানা-পুলিশ সূত্রে জানা যায়, খবর পেয়ে আজ বৃহস্পতিবার ভোরে পুলিশ রায়েন্দা গ্রামীণ জেনারেল হাসপাতালের গোসলখানার দরজা ভেঙে হাসিনা খানমের মরদেহ উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে পাঠায়। হাসপাতালের জরুরি বিভাগের মেডিকেল অফিসার ডা. অন্তরা দাস তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
রায়েন্দা গ্রামীণ জেনারেল হাসপাতালের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলীম আল রেজা মুক্তি বলেন, ভোররাতে রিক্তা প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে বাথরুমে যান। দীর্ঘ সময় বাথরুম থেকে বের না হওয়ায় ডাকাডাকি করেও তাঁর সাড়া পাওয়া যায়নি। পরে শরণখোলা থানা-পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে বাথরুমের ভেতরে তাঁকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে।
আলীম আল রেজা মুক্তি আরও বলেন, মৃত নার্সের স্বামীর ভাষ্য অনুযায়ী, হাসিনা খানম দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন এবং মাদকাসক্ত ছিলেন।
শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) রোকেয়া খানম জানান, নার্সের মরদেহের পাশে মাদকজাতীয় ইনজেকশন ও সিরিঞ্জ পাওয়া গেছে। মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নির্ণয়ে লাশ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট মর্গে পাঠানো হয়েছে।
দিল্লিতে ‘পার্লামেন্ট মার্চ’ কর্মসূচিতে ছাত্র-জনতার ওপর বিজেপি সরকারের দমননীতি ও পুলিশি হামলার নিন্দা এবং চলমান আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাকা) মশাল মিছিল করেছে ‘গণতান্ত্রিক ছাত্র জোট’। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) থেকে এই...৩ মিনিট আগে
চাঁদপুর সরকারি জেনারেল হাসপাতাল সংলগ্ন ফেমাস ডায়াগনস্টিক সেন্টারে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে আল্ট্রাসনোগ্রাম রিপোর্ট আগেই প্রিন্ট করে রাখা, মেয়াদোত্তীর্ণ রিএজেন্ট ব্যবহারসহ বিভিন্ন অনিয়মের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এ ঘটনায় প্রতিষ্ঠানটির স্বত্বাধিকারী আক্তার জাহানকে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
দুর্নীতি ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের দায়ে স্ত্রী ও বাবাসহ সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ খাদ্যনিয়ন্ত্রকের কার্যালয়ের সহকারী উপ-খাদ্য পরিদর্শক মনিরুল ইসলামকে পৃথক দুটি মামলায় পাঁচ বছর করে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। এ ছাড়া তাঁদের ১ কোটি ২৪ লাখ টাকা অর্থদণ্ড ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পদ জব্দের...২২ মিনিট আগে
চট্টগ্রামের সাতকানিয়ার কেরানীহাটে ভ্রাম্যমাণ আদালত একটি ফার্মেসিকে ওষুধের সঙ্গে ফ্রিজে কাঁচা মাংস সংরক্ষণের দায়ে ১০ হাজার টাকা এবং একটি কনফেকশনারিকে মেয়াদোত্তীর্ণ দুগ্ধজাত পণ্য ও আমদানিকারকের সিলবিহীন পণ্য বিক্রির দায়ে ৫ হাজার টাকা জরিমানা করেছে।২৯ মিনিট আগে