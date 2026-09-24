ক্যাথলিক চার্চে ভাঙচুরের ঘটনায় যুবক গ্রেপ্তার, পুকুরে মিলল মূর্তি

বাগেরহাটের চিতলমারীতে সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চে ভাঙচুর ও মূর্তি চুরির ঘটনায় মো. ফায়জুল শেখ নামের এক যুবককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চার্চের পাশের পুকুর থেকে মা মারিয়ার মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়েছে।
আজ বৃহস্পতিবার রাতে জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে এক প্রেস ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানান পুলিশ সুপার মো. জামিরুল ইসলাম।
গ্রেপ্তার ফায়জুল শেখ (৩৫) উপজেলার বারাশিয়া গ্রামের সোহরাব শেখের ছেলে। তাঁর বিরুদ্ধে আগের একটি মাদক মামলাও রয়েছে।
পুলিশ সুপার মো. জামিরুল ইসলাম জানান, গতকাল বুধবার সকালে গ্রেপ্তার ফায়জুল শেখ চিতলমারী উপজেলার নতুন কালশিরা গ্রামের সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চের বারান্দায় থাকা কাঁচের বক্স ভাঙচুর করেন। পরে ওই বক্সের ভেতরে থাকা মা মারিয়ার মূর্তিটি নিয়ে পাশের পুকুরে ফেলে দেন।
এ ঘটনায় সেন্ট পিটার্স ক্যাথলিক চার্চের সভাপতি পিটার শঙ্কর ব্রহ্ম বাদী হয়ে থানায় মামলা করেন। পরে ঘটনাস্থল পরিদর্শন শেষে অভিযান চালিয়ে ফায়জুল শেখকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে চার্চের পশ্চিম পাশের পুকুর থেকে মা মারিয়ার মূর্তিটি উদ্ধার করা হয়।
উদ্ধার করা মা মারিয়ার মূর্তিটি বর্তমানে পুলিশের হেফাজতে রয়েছে। গ্রেপ্তার ফায়জুলকে রাতেই আদালতে পাঠানো হবে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ইয়াসিন বিবি (৯০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার সাতগাঁও এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।১ সেকেন্ড আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ইয়াবা দিয়ে ছায়েদ আলীকে ফাঁসানোর অভিযোগে থানার সামনে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা। পরে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় এসআই মামুনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।৬ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের বারোহাজার গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১১ মিনিট আগে
বরিশাল সদর উপজেলার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের আটহাজার গ্রামে শাশুড়ি রুনু বেগমকে (৬২) শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পুত্রবধূ ফাতেমা বেগমকে (২৬) আটক করেছে কাউনিয়া থানা-পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার পেশকার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুনু বেগম ওই গ্রামের খলিল পেশকারের স্ত্রী।১৭ মিনিট আগে