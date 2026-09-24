Ajker Patrika
En
মৌলভীবাজার

মাছ ধরার জালে আটকে পড়া অজগর উদ্ধার

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মাছ ধরার জালে আটকে পড়া অজগর উদ্ধার
মাছ ধরার জালে আটকে পড়েছিল বিশাল এই অজগর। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওরের উকুলবেড়ির বিলে মাছ ধরার জালে আটকে পড়া একটি অজগর সাপ উদ্ধার করেছে বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টার দিকে সাপটি উদ্ধার করে শ্রীমঙ্গল বন বিভাগের রেঞ্জ কার্যালয়ে হস্তান্তর করা হয়।

শ্রীমঙ্গল বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের রেঞ্জ কর্মকর্তা কাজী নাজমুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, সাপটিকে বনে অবমুক্ত করা হবে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, গতকাল রাত ১০টার দিকে উকুলবেড়ির বিলে রুমন মিয়ার মাছ ধরার জালে অজগরটি আটকা পড়ে। সকালে রুমন মিয়া বিষয়টি সাবেক সদস্য তাহের আলী সব্দরকে জানান।

তাহের আলী সব্দর বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী সেবা ফাউন্ডেশনকে খবর দেন। খবর পেয়ে ফাউন্ডেশনের পরিচালক স্বপন দেব সজল ও পরিবেশকর্মী রাজদীপ দেব দীপ ঘটনাস্থলে যান। প্রায় দুই ঘণ্টার চেষ্টায় তাঁরা মাছ ধরার জাল কেটে অজগরটিকে অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করেন।

বিষয়:

বাংলাদেশসাপমৌলভীবাজারউদ্ধারঅজগরমৌলভীবাজার সদরশ্রীমঙ্গলসেবা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত