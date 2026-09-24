খুলনায় পৃথক স্থান থেকে বিউটিশিয়ান ও প্রবাসীর স্ত্রীর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

খুলনা নগরীতে পৃথক ঘটনায় বিউটিশিয়ান ও নারী উদ্যোক্তা মনি খান (৩৮) এবং সিঙ্গাপুরপ্রবাসীর স্ত্রী ইতি আক্তারের (২২) ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। দুটি ঘটনায় পৃথক অপমৃত্যু মামলা হয়েছে। পুলিশ প্রাথমিকভাবে পারিবারিক কলহের কারণে আত্মহত্যার আশঙ্কা করছে।
গতকাল বুধবার নগরীর করিমনগর মসজিদ লেনের একটি বাসা থেকে সোনাডাঙ্গা থানা-পুলিশ মনি খানের মরদেহ উদ্ধার করে। মনি খান হোসাইন রশিদ খানের স্ত্রী।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার থেকে মনি খান ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিলেন। বুধবার দীর্ঘ সময় দরজা বন্ধ দেখে পরিবারের সদস্যরা জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোন করেন। দুপুরে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঘরের দরজা ভেঙে মনিকে ঝুলন্ত অবস্থায় উদ্ধার করে। খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পর কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, মনি খান করিমনগর মসজিদ লেনের আজাদুল হকের ভাড়াটিয়া ছিলেন। তিনি পেশায় বিউটিশিয়ান ও নারী উদ্যোক্তা ছিলেন। পারিবারিক কলহের জেরে মনি খান আত্মহত্যা করে থাকতে পারেন বলে ধারণা করা হচ্ছে। তদন্তের পর বিস্তারিত জানা যাবে।
অন্যদিকে, বুধবার দিবাগত রাত সাড়ে ১২টার দিকে ডালমিল পুলিশ ফাঁড়ি-সংলগ্ন একটি ভবন থেকে ইতি আক্তারের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ইতি সিঙ্গাপুরপ্রবাসী হৃদয়ের স্ত্রী ছিলেন।
সোনাডাঙ্গা থানার উপপরিদর্শক সাইফুর রহমান বলেন, ইতি ডালমিল পুলিশ ফাঁড়ি-সংলগ্ন ভবনের নিচতলায় বোনের সঙ্গে থাকতেন। দুই কক্ষের একটিতে ইতি এবং অন্যটিতে তাঁর বোন থাকতেন।
সাইফুর রহমান বলেন, জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেছে, প্রবাসী স্বামী হৃদয়ের সঙ্গে ইতির কয়েক দিন ধরে মনোমালিন্য চলছিল। বুধবার রাত আটটার দিকে ইতি কক্ষের দরজা বন্ধ করে দেন। পরে খবর পেয়ে পুলিশ দরজা ভেঙে তাঁর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করে।
পুলিশ ইতির মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠিয়েছে।
সোনাডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. রফিকুল ইসলাম বলেন, দুটি মরদেহ উদ্ধারের ঘটনায় পৃথক অপমৃত্যু মামলা হয়েছে।
মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গলে পাহাড়িকা এক্সপ্রেসের ধাক্কায় ইয়াসিন বিবি (৯০) নামের এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার দুপুর আড়াইটার দিকে উপজেলার সাতগাঁও এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটে।২ মিনিট আগে
হবিগঞ্জের চুনারুঘাটে ইয়াবা দিয়ে ছায়েদ আলীকে ফাঁসানোর অভিযোগে থানার সামনে বিক্ষোভ করেন স্থানীয়রা। পরে উচ্চতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় বলে জানিয়েছে পুলিশ। ঘটনায় এসআই মামুনসহ সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে বলে জানিয়েছেন থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।৮ মিনিট আগে
বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলায় সন্ত্রাসবিরোধী আইনে কার্যক্রম নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের এক নেতাকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল বুধবার রাতে উপজেলার রত্নপুর ইউনিয়নের বারোহাজার গ্রামের নিজ বাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।১৩ মিনিট আগে
বরিশাল সদর উপজেলার শায়েস্তাবাদ ইউনিয়নের আটহাজার গ্রামে শাশুড়ি রুনু বেগমকে (৬২) শ্বাসরোধে হত্যার অভিযোগ উঠেছে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় পুত্রবধূ ফাতেমা বেগমকে (২৬) আটক করেছে কাউনিয়া থানা-পুলিশ। আজ বৃহস্পতিবার পেশকার বাড়িতে এ ঘটনা ঘটে। নিহত রুনু বেগম ওই গ্রামের খলিল পেশকারের স্ত্রী।১৯ মিনিট আগে