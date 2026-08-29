কচুয়ায় ২৯ মামলার আসামি নাদিম গ্রেপ্তার

বাগেরহাটের কচুয়ায় ২৯ মামলার আসামি নাদিম শেখকে (৩২) গ্রেপ্তার করেছে নাজিরপুর থানা-পুলিশ। আজ শনিবার সকালে পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলার শেখমাটিয়া এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। এ সময় তার অন্যতম সহযোগী শেখমাটিয়া এলাকার জাকারিয়াকেও (৩০) গ্রেপ্তার করে পুলিশ।
গ্রেপ্তার নাদিম কচুয়া উপজেলার খলিশাখালী গ্রামের গফফার শেখের ছেলে। চলতি বছরের ১৮ মার্চ পুলিশকে কুপিয়ে আসামি ছিনিয়ে নিয়েছিল গ্রেপ্তার নাদিম ও তার লোকজন। এ ছাড়া নাদিমের বিরুদ্ধে হত্যা, ছিনতাই, মাদকসহ বিভিন্ন অপরাধে ২৯টি মামলা রয়েছে। এর মধ্যে ৫টি মামলায় গ্রেপ্তারি পরোয়ানা রয়েছে।
নাজিরপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. তরিকুল ইসলাম জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে শেখমাটিয়া এলাকা থেকে নাদিম ও তার সহযোগী জাকারিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। মামলা দায়েরপূর্বক তাকে আদালতে সোপর্দ করা হবে।
কচুয়া থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল মামুন বলেন, নাদিমকে নাজিরপুর থানা-পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এ বিষয়ে ওই থানা কর্তৃপক্ষ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। নাদিমের বিরুদ্ধে বেশ কিছু মামলা ও একটি অভিযোগের তদন্ত চলমান রয়েছে কচুয়া থানায়। আর যেসব মামলায় তার বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট রয়েছে, সেসব মামলায় তাকে গ্রেপ্তার দেখানোর জন্য আইনগত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।
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