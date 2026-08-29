Ajker Patrika
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নেত্রকোণা

দাদির সঙ্গে গিয়ে নদে নিখোঁজের ১৮ ঘণ্টা পর শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনা প্রতিনিধি
আপডেট : ২৯ আগস্ট ২০২৬, ২০: ৫১
দাদির সঙ্গে গিয়ে নদে নিখোঁজের ১৮ ঘণ্টা পর শিশুর ভাসমান মরদেহ উদ্ধার
প্রতীকী ছবি

নেত্রকোনার পূর্বধলায় কংশ নদে নিখোঁজ হওয়ার প্রায় ১৮ ঘণ্টা পর সাদিয়া আক্তার নামে দেড় বছর বয়সী এক শিশুর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। আজ শনিবার (২৯ আগস্ট) সকাল ৮টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে জারিয়া পূর্বপাড়া গ্রামের কংশ নদ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করেন স্বজনেরা।

সাদিয়া আক্তার উপজেলার গাংগের বেড়া গ্রামের মোশাররফ হোসেনের মেয়ে।

পুলিশ ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল শুক্রবার দুপুর ২টার দিকে সাদিয়া তার দাদির সঙ্গে বাড়ির পূর্ব পাশে কংশ নদের তীরে যায়। এ সময় তার দাদি নদীতে কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। একপর্যায়ে খেলতে খেলতে শিশুটি নদে পড়ে যায়।

শিশুটিকে দেখতে না পেয়ে দাদি ডাক-চিৎকার শুরু করলে আশেপাশের লোকজন এগিয়ে যান। পরে পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় বাসিন্দারা নদে নেমে শিশুটির সন্ধান করেন। খবর পেয়ে পূর্বধলা ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দলও ঘটনাস্থলে গিয়ে উদ্ধার কার্যক্রম চালায়। কিন্তু শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত শিশুটির সন্ধান না পেয়ে উদ্ধার কার্যক্রম স্থগিত করা হয়।

এরপর আজ শনিবার সকাল ৮টার দিকে ঘটনাস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরে জারিয়া পূর্বপাড়া গ্রামের কংশ নদে শিশুটির মরদেহ ভাসতে দেখে উদ্ধার করে স্বজনেরা।

পূর্বধলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যুর খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। পরে সুরতহাল প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়। পরিবারের পক্ষ থেকে কোনো অভিযোগ না থাকায় মরদেহ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

বিষয়:

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