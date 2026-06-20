Ajker Patrika
বাগেরহাট

বাগেরহাটে সমাবেশে যাওয়ার পথে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ৬

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আপডেট : ২০ জুন ২০২৬, ২০: ৩২
বাগেরহাটে সমাবেশে যাওয়ার পথে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলা, আহত ৬
প্রতীকী ছবি

বাগেরহাট থেকে ইজিবাইকযোগে খুলনায় ১১ দলীয় সমাবেশে যাওয়ার পথে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছে।

শনিবার (২০ জুন) দুপুরের দিকে বাগেরহাট সদর উপজেলার বারুইপাড়া ইউনিয়নের পারকুরশাইল এলাকায় এই হামলার ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত ছয়জন আহত হয়েছেন। তবে হামলাকারীদের নাম-পরিচয় জানাতে পারেননি আহত ব্যক্তিরা।

আহত ব্যক্তিরা হলেন চিতলমারী উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি ইস্রাফিল মোল্লা, জামায়াত কর্মী সাইফুল কাজী, ফেরদৌস শেখ, বাদশা চৌধুরী, সামাদ মোল্লা ও ইজিবাইকচালক শহীদ শেখ।

তাঁদের মধ্যে গুরুতর আহত সাইফুল কাজী ও ফেরদৌস শেখকে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যরা স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন।

চিতলমারী উপজেলার শিবপুর ইউনিয়নের ৪ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতের সভাপতি ইস্রাফিল মোল্লা জানান, শিবপুর থেকে ১০টি ইজিবাইকে করে সমাবেশে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বারুইপাড়া ইউনিয়নের পারকুরশাইল পৌঁছালে মোটরসাইকেলে করে ২০-২২ জন লোক দেশীয় অস্ত্র নিয়ে এলোপাতাড়ি হামলা চালায়। তাদের হামলায় তিনিসহ অন্তত ছয়জন আহত হন।

হামলার বিষয়টি নিয়ে খুলনার সমাবেশে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি জেনারেল মিয়া গোলাম পরওয়ার।

এ বিষয়ে বাগেরহাট মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামসুল আরেফিন বলেন, হামলা ও আহত হওয়ার বিষয়টি জানা নেই। কেউ কোনো অভিযোগও দেয়নি।

বিষয়:

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