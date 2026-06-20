রেড ক্রিসেন্টের চেয়ারম্যান হলেন ব্যারিস্টার আব্দুস সালাম

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির চেয়ারম্যান পদে নিয়োগ পেয়েছেন সুপ্রিম কোর্টের জ্যেষ্ঠ আইনজীবী ব্যারিস্টার মো. আব্দুস সালাম। আগামী তিন বছরের জন্য তাঁকে এই দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের সহকারী সচিব (বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা-২) মোহাম্মদ আলমগীর হকের সই করা এক প্রজ্ঞাপনে আজ শনিবার এই নিয়োগ দেওয়া হয়।
প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, ‘দ্য বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অর্ডার, ১৯৭৩’-এর ধারা ১০(১)-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি ও বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ব্যারিস্টার মো. আব্দুস সালামকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন।
এদিকে পৃথক এক প্রজ্ঞাপনে বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে ১৪ সদস্যের একটি অ্যাডহক ম্যানেজিং বোর্ড গঠন করা হয়েছে। বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অধ্যাপক মো. রফিকুল কবির এবং ট্রেজারার হয়েছেন ডা. তৌফিক মো. মোশাররফ হোসেন (রানা)।
বোর্ডের অন্য সদস্যরা হলেন অধ্যাপক সৈয়দ মইনুল হাসান সাদিক, অধ্যাপক মো. শহিদুর রহমান, ফারুক উদ্দিন ভূঞা, রফিকুল ইসলাম সিকদার (রফিক সিকদার), ডা. ফরিদুল ইসলাম, এ বি এম জাকারিয়া, ডা. শাহ মোহাম্মদ সারোয়ার আলম, ড. জসিম আহমেদ, কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, রেজাউর রহমান চৌধুরী, ড. শেখ তৌহিদুল ইসলাম এবং এস এম মাহিদুল ইসলাম সজীব।
প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, ম্যানেজিং বোর্ডের মেয়াদ হবে প্রজ্ঞাপন জারির তারিখ থেকে তিন মাস। আর চেয়ারম্যান হিসেবে ব্যারিস্টার মো. আব্দুস সালামের নিয়োগ কার্যকর হবে দায়িত্ব গ্রহণের তারিখ থেকে পরবর্তী তিন বছর।
ঢাক-ঢোল বাদন, শোভাযাত্রা, অর্কেস্ট্রা পরিবেশনাসহ দেশের বরেণ্য শিল্পীদের নিয়ে দুই দিনব্যাপী বর্ণাঢ্য আয়োজনে বিশ্ব সংগীত দিবস পালন করবে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি। বিশ্বজনীন এই শিল্পধারার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং সংগীতচর্চার বহুমাত্রিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির....৩৪ মিনিট আগে
প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের চীন সফরে অন্তত ১৭টি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হবে বলে আশা করছে বাংলাদেশে। নদী ব্যবস্থাপনা, বেসরকারি বিনিয়োগ, সামরিক সহযোগিতা এবং চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের চার বৈশ্বিক উদ্যোগে বাংলাদেশের সংযুক্ত হওয়ার বিষয়টি থাকবে সফরের মুখ্য আলোচনায়।২ ঘণ্টা আগে
সতর্কতা জারি করা আমাদের দায়িত্ব। ২৩ জুনকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের আওতায় কার্যক্রম নিষিদ্ধ একটি সংগঠন কোনো ধরনের অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির চেষ্টা করতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। পুলিশ বাহিনী সে অনুযায়ী দায়িত্ব পালন করবে...২ ঘণ্টা আগে
সরকার গঠনের পর নিজের প্রথম বিদেশ সফরে আগামীকাল রোববার (২১ জুন) ঢাকা ত্যাগ করছেন প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। ছয় দিনের এই সফরে তিনি প্রথমে মালয়েশিয়া এবং পরে চীন ভ্রমণ করবেন।৭ ঘণ্টা আগে