Ajker Patrika
বরিশাল

বরিশাল নগরে বিশেষ অভিযান, গ্রেপ্তার ৭৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, বরিশাল
বরিশাল নগরে বিশেষ অভিযান, গ্রেপ্তার ৭৭
প্রতীকী ছবি

বরিশাল নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও অপরাধ দমনে বিশেষ অভিযান চালিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় ৭৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ (বিএমপি)।

শনিবার বিএমপির মিডিয়া সেলের পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

যদিও পুলিশের দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, ২৩ জুন আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এই দিন মিছিল, সমাবেশসহ অপতৎপরতা ঠেকাতে চিরুনি অভিযান চলছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ১৯ জুন বরিশাল মহানগর পুলিশের চারটি থানা ও গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) পৃথক অভিযানকারী টিম নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান পরিচালনা করে।

অভিযানে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাভুক্ত ১৩ জন, নিয়মিত মামলায় (আগের মামলাসহ) ৫৭ জন, বরিশাল মহানগর অধ্যাদেশে ৬ জন এবং অন্যান্য আইনে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। সব মিলিয়ে ৭৭ জনকে আটক করা হয়েছে। পুলিশ জানায়, গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট থানায় আইনি কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

এ ব্যাপারে বরিশাল কোতোয়ালি মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আল মামুন উল ইসলাম বলেন, নগরীর আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখা, অপরাধ নিয়ন্ত্রণ এবং পরোয়ানাভুক্ত আসামিদের গ্রেপ্তারে পুলিশের বিশেষ অভিযান চলছে। সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে বরিশাল মহানগর পুলিশের এই অভিযান অব্যাহত রয়েছে। তিনি আরও বলেন, অপরাধ দমনে জনগণের সহযোগিতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বিষয়:

অপরাধবরিশাল বিভাগজেলার খবরমেট্রোপলিটন পুলিশ
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