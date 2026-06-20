ভূরুঙ্গামারীতে ১০ ফুট উচ্চতার গাঁজার গাছ জব্দ

কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে ১০ ফুট উচ্চতার একটি গাঁজার গাছ জব্দ করেছে পুলিশ। আজ শনিবার বিকেলে উপজেলার তিলাই ইউনিয়নের দক্ষিণ তিলাই বটতলা নামক এলাকা থেকে গাঁজার গাছটি জব্দ করা হয়। জানা গেছে, বটতলা গ্রামের কৃষক ইউসুফ মিয়া তাঁর মরিচখেতে প্রায় দুই বছর ধরে গাঁজার গাছটির পরিচর্যা করছিলেন।
কিন্তু গাঁজা বিক্রি করে লাভের মুখ দেখা হলো না ইউসুফ মিয়ার! গাঁজার গাছে ফুল আসার আগে গাছটির সন্ধান পায় পুলিশ। এতে ইউসুফ মিয়ার পাকা ধানে মই দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটে।
পুলিশ জানায়, সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে ভূরুঙ্গামারী সার্কেল এএসপি মুনতাসির মামুন মুন ও ভূরুঙ্গামারী থানার এএসআই আবু সাঈদ সুজন দক্ষিণ তিলাইয়ের বিস্তীর্ণ চরে অভিযান চালিয়ে ১০ ফুট উচ্চতার গাঁজার গাছটি জব্দ করেন। চরাঞ্চলটিতে আরও গাঁজার গাছ আছে কি না, সে বিষয়ে তল্লাশি চলছে। অভিযুক্ত গাঁজাচাষির বিরুদ্ধে নিয়মিত মামলার প্রক্রিয়া চলছে।
ভূরুঙ্গামারী সার্কেল এএসপি মুনতাসির মামুন মুন বলেন, ‘অধিক মুনাফার আশায় চরাঞ্চলের দরিদ্র কৃষকেরা মাদক কারবারিদের পরামর্শে মাঝেমধ্যে গাঁজা চাষ করেন। মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স নীতি অনুসরণ করছে পুলিশ। মাদক কারবারি বা মাদকচাষি কেউ ছাড় পাবেন না।’
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