Ajker Patrika
বাগেরহাট

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে

শরণখোলা (বাগেরহাট) প্রতিনিধি 
সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে
বনদস্যুদের কবল থেকে ফিরে আসা জেলে রুবেল হাওলাদার। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে বনদস্যুদের কবলে পড়ে সাত দিন শিকলবন্দী অবস্থায় জিম্মি থাকার পর সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ দিয়ে ১১ জন জেলে বাড়ি ফিরেছেন।

জেলেরা জানান, ৩ মে রাতে পূর্ব সুন্দরবনের আলোরকোল এলাকা থেকে তাঁদের অপহরণ করে বনদস্যু জাহাঙ্গীর বাহিনী। পরে তাঁদের পায়ে শিকল বেঁধে অজ্ঞাত স্থানে আটকে রাখা হয়।

অপহরণের তিন দিনের মাথায় প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক দস্যু গ্রুপ শরীফ বাহিনী জাহাঙ্গীর বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময় করে জেলেদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং তাঁদের অন্য একটি স্থানে আটকে রাখে।

ফিরে আসা জেলে রুবেল হাওলাদার জানান, প্রথমে জাহাঙ্গীর বাহিনী তাঁদের শিকলবন্দী করে রাখে এবং মুক্তিপণ দাবি করে। পরে শরীফ বাহিনী তাঁদের নিজেদের কবজায় নিয়ে যায়। অবশেষে সাত লাখ টাকা মুক্তিপণ পরিশোধের পর শুক্রবার ভোরে তাঁদের নৌকায় তুলে দিয়ে ধানসাগর আড়য়াবের নদীর মোহনায় নামিয়ে দেওয়া হয়। সেখান থেকে প্রায় তিন-চার কিলোমিটার হেঁটে তাঁরা নিজ বাড়িতে পৌঁছান।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, জিম্মি অবস্থায় জাহাঙ্গীর বাহিনী তাঁদের মারধর করেছে।

ফিরে আসা অন্য জেলেরা হলেন ছগির (৩২), রাকিব (২৩), লুৎফর হাওলাদার (৩০), বাদল হাওলাদার (৩৫), সজিব হাওলাদার (২৭), হাফিজুল (২২), আলমগীর ফরাজী (৫০), ইয়াসিন হাওলাদার (২৩), রুবেল (২৫) ও দেব চন্দ্র (২৫)।

এ বিষয়ে এক মহাজন মৎস্য ব্যবসায়ী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, প্রথমে প্রতি জেলের জন্য এক লাখ টাকা দাবি করা হয়। পরে দর-কষাকষির মাধ্যমে জন প্রতি ৭০ হাজার টাকা বিকাশে পাঠানোর পর জেলেদের মুক্তি দেওয়া হয়।

তবে শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শামিনুল হক বলেন, ‘এ ধরনের কোনো ঘটনা বা অভিযোগ আমাদের জানা নেই। অভিযোগ পেলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

বিষয়:

গুলিবাগেরহাটআটকবাগেরহাট সদরঅপহরণ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

গাজীপুরে তিন শিশুসন্তান, স্ত্রী ও শ্যালককে হত্যা: ফোনকলে স্বীকারোক্তি দিয়ে পলাতক ঘাতক

গাজীপুরে গভীর রাতে একই পরিবারের ৫ সদস্যকে কুপিয়ে হত্যা

মির্জা ফখরুল-ফাতেমাসহ আরও যাঁরা পাচ্ছেন খালেদা জিয়া স্মৃতি স্বর্ণপদক

আনসার কর্মকর্তার চোখ থেঁতলে দিলেন হকারেরা, আহত আরও ৫

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

সম্পর্কিত

শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে