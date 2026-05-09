চট্টগ্রামে পিস্তলের ১৫০ গুলিসহ দুই অস্ত্র কারবারি গ্রেপ্তার

চট্টগ্রাম নগরীতে ১৫০টি বিদেশি পিস্তলের গুলিসহ দুই অস্ত্র কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি)। শুক্রবার দিবাগত রাতে নগরীর দামপাড়া ও ওয়াসা এলাকায় একটি ফাস্টফুডের দোকানে অভিযান চালিয়ে এসব গুলি উদ্ধার করে নগর গোয়েন্দা উত্তর বিভাগের একটি টিম।
গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন ফয়সাল আহমেদ রনি (৪০) ও আমিনুল হক বাপ্পী (৩৯)।
শনিবার সকালে নগর পুলিশের মুখপাত্র সহকারী কমিশনার মো. আমিনুর রশিদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে আসামিরা জানিয়েছেন উদ্ধারকৃত গুলিগুলো চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলের বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করে চট্টগ্রাম মহানগর এলাকায় বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড সংঘটনের উদ্দেশ্যে নিজ নিজ হেফাজতে রেখেছেন। এসব গুলির গায়ে ‘মেইড ইন ইন্ডিয়া’ লেখা রয়েছে। গ্রেপ্তার দুই আসামির বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন বলে জানান পুলিশের এই কর্মকর্তা।
