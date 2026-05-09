Ajker Patrika
বগুড়া

বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

বগুড়া প্রতিনিধি
প্রতীকী ছবি

বগুড়ায় পুকুর থেকে এক নবজাতকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া সদরের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুরের কচুরিপানা থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকাল ১০টার দিকে গ্রামের লোকজন পুকুরের কচুরিপানায় নবজাতকের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ সেখানে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ছেলে নবজাতকের লাশের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা রয়েছে।

সদর থানার ওসি জানান, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সন্তান প্রসবের পরপর গলা কেটে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে গেছে। লাশের পরিচয় উদ্‌ঘাটনের জন্য কাজ চলছে।

আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ করেছে ভারত, বাংলাদেশের আকাশে কি তারই ঝলকানি

ছেলে ইসরায়েলের কারাগারে—আনন্দে আত্মহারা ফিলিস্তিনি মা

হরমুজে ইরানকে চাঁদা দিতে অস্বীকার করল উপসাগরীয় দেশগুলো

হত্যা মুন্সিগঞ্জে, ১৫ বছরের কারাদণ্ড নিউইয়র্কে

ডিএমপিতে নতুন ৪ থানাসহ আরও যে তথ্য দিলেন কমিশনার

শেবাচিম হাসপাতালে হাম উপসর্গ নিয়ে আরও দুই শিশুর মৃত্যু

আজ থেকে ফের চালু ডিএপি সার কারখানা

গাজীপুরে ৫ হত্যা: মরদেহগুলোর ওপর ছিল লিখিত অভিযোগ, যা লেখা আছে

সাত দিন জিম্মি থাকার পর মুক্তিপণ দিয়ে বাড়ি ফিরলেন ১১ জেলে

