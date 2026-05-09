বগুড়ায় পুকুর থেকে নবজাতকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

বগুড়ায় পুকুর থেকে এক নবজাতকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। শনিবার (৯ মে) সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বগুড়া সদরের তেলিহারা উত্তরপাড়া গ্রামের একটি পরিত্যক্ত পুকুরের কচুরিপানা থেকে পুলিশ লাশ উদ্ধার করে। বগুড়া সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) ইব্রাহীম আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।
স্থানীয়রা জানান, শনিবার সকাল ১০টার দিকে গ্রামের লোকজন পুকুরের কচুরিপানায় নবজাতকের লাশ দেখতে পেয়ে পুলিশে খবর দেয়। পরে পুলিশ সেখানে গিয়ে লাশ উদ্ধার করে। পুলিশ জানায়, ছেলে নবজাতকের লাশের গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা রয়েছে।
সদর থানার ওসি জানান, লাশ উদ্ধার করে মর্গে পাঠানো হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, সন্তান প্রসবের পরপর গলা কেটে হত্যা করে লাশ পুকুরে ফেলে গেছে। লাশের পরিচয় উদ্ঘাটনের জন্য কাজ চলছে।
গত ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল বিভাগে হামের উপসর্গ পাওয়া গেছে ১০৮ জনের। নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ১১১ জন। বরিশাল বিভাগে এখন পর্যন্ত সন্দেহভাজন হাম রোগীর সংখ্যা ৪ হাজার ৪৬৪। এদের মধ্যে নিশ্চিত হাম রোগীর সংখ্যা ১৩৩।৭ মিনিট আগে
ডিএপি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড আজ শনিবার (৯ মে) থেকে আবার উৎপাদন শুরু করছে। প্রতিষ্ঠানটির প্রশাসন বিভাগের প্রধান আলমগীর জলিল জানিয়েছেন, পাশের কর্ণফুলী ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড (কাফকো) পুনরায় চালু হওয়ায় আবার অ্যামোনিয়া সরবরাহ পাওয়া যাচ্ছে, ফলে কিছু মজুতের পর ডিএপি উৎপাদন শুরু করা সম্ভব...৩২ মিনিট আগে
গাজীপুরের শ্রীপুরে স্বামীর হাতে নিহত স্ত্রী ও তাঁদের তিন সন্তান ও ঘাতকের শ্যালক। পাঁচটি লাশের ওপর পাওয়া গেছে গোপালগঞ্জ সদর থানার ওসি বরাবর লিখিত অভিযোগের একটি করে কপি।১ ঘণ্টা আগে
অপহরণের তিন দিনের মাথায় প্রতিদ্বন্দ্বী আরেক দস্যু গ্রুপ শরীফ বাহিনী জাহাঙ্গীর বাহিনীর সঙ্গে গুলিবিনিময় করে জেলেদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নেয় এবং তাঁদের অন্য একটি স্থানে আটকে রাখে।১ ঘণ্টা আগে