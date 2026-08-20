সুন্দরবনে নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মাছ শিকার, ৫ জেলেকে জরিমানা

সুন্দরবনে প্রবেশ নিষেধাজ্ঞার সময় অবৈধভাবে মাছ শিকারের দায়ে পাঁচ জেলেকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করেছে বন বিভাগ।
আজ বৃহস্পতিবার সকালে জরিমানা আদায় করে তাঁদের ছেড়ে দেয় সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগ। এর আগে গতকাল বুধবার রাতে সুন্দরবনের ত্রিকোনা আইল্যান্ড থেকে তাঁদের আটক করা হয়। এ সময় তাঁদের ট্রলারে থাকা আনুমানিক ৮ কেজি ইলিশ মাছ ও জাল জব্দ করা হয়।
সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জের সহকারী বন সংরক্ষক দ্বীপন চন্দ্র দাস বলেন, মোংলা উপজেলার রুবেল শেখ, সঞ্জিত বিশ্বাসসহ পাঁচজন কোনো পাস পারমিট ছাড়া সুন্দরবনে প্রবেশ করেছিলেন। নিষেধাজ্ঞার সময় সুন্দরবনে প্রবেশের দায়ে তাঁদের জরিমানা করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষিত রাখতে পয়লা জুন থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত সুন্দরবনে প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে বন বিভাগ। কেউ নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে বনে প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ।
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