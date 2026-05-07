বাগেরহাটে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে হত্যা

বাগেরহাটের চিতলমারীতে মো. মোজাহিদ মোল্লা (৪২) নামে এক জামায়াত নেতাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার (৭ মে) সকাল ৭টার দিকে উপজেলার হিজলা ইউনিয়নের হিজলা পশ্চিমপাড়া গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। নিহত মোজাহিদ মোল্লা ওই গ্রামের সরোয়ার মোল্লার ছেলে এবং স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর হিজলা ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড সভাপতি ছিলেন।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সকালে নিজ দোকানে বসে ছিলেন মোজাহিদ মোল্লা। এ সময় বায়জিদ শেখ (৪০) নামে এক ব্যক্তি দোকান থেকে জুস কিনে তা পান করেন। পরে তিনি জুসটি ভালো না বলে মন্তব্য করলে বিষয়টি নিয়ে দুজনের মধ্যে কথা-কাটাকাটি হয়। একপর্যায়ে বায়জিদ শেখ তাঁর হাতে থাকা হাঁসুয়া দিয়ে মোজাহিদ মোল্লার গলায় কোপ দেন। এতে তিনি গুরুতর আহত হন।
স্থানীয়রা তাঁকে দ্রুত চিতলমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করেন।
ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়লে উত্তেজিত জনতা অভিযুক্ত বায়জিদ শেখের বাড়িতে হামলা চালিয়ে ভাঙচুর করে। পরে তাঁকে পিটিয়ে আহত করা হয়। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে এবং বায়জিদ শেখকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করে।
চিতলমারী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. নজরুল ইসলাম জানান, খবর পাওয়ার পরপরই পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছে। অভিযুক্ত বায়জিদ শেখকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। নিহতের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য বাগেরহাট জেলা হাসপাতালে পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে। এ ঘটনায় মামলার প্রস্তুতি চলছে।
