Ajker Patrika
মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে কালবৈশাখীতে শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত

মৌলভীবাজার প্রতিনিধি
মৌলভীবাজারে কালবৈশাখীতে শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত
গাছ ভেঙে পড়েছে পাকা স্থাপনার ওপর। ছবি: আজকের পত্রিকা

মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ ও রাজনগর উপজেলায় কালবৈশাখীতে শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। বিভিন্ন জায়গায় বড় বড় গাছ উপড়ে পড়ে তার ছিঁড়ে বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। গতকাল বুধবার (৬ মে) রাত আটটায় দুটি উপজেলার কয়েকটি ইউনিয়নে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।

সরেজমিন খোঁজ নিয়ে জানা যায়, গতকাল রাত ৮টায় কালবৈশাখীর তাণ্ডবে কমলগঞ্জের পতনউষার, মুন্সিবাজার রাজনগর উপজেলার কামারচাক ও কুলাউড়া উপজেলার হাজীপুর ইউনিয়নের শতাধিক ঘর বিধ্বস্ত হয়েছে। একই সঙ্গে বিদ্যুতের লাইনের ওপর গাছ পড়ে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গতকাল রাত থেকে চারটি ইউনিয়নের কয়েক হাজার গ্রাহক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে।

কামারচাক ইউনিয়নের রুহেল মিয়া বলেন, ‘আমার ঘর গতকাল রাতে কালবৈশাখীতে উড়ে গেছে। শুধু আমার না, আমাদের এলাকার অনেকের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। বেশ কিছু মানুষের ঘর ভেঙে গেছে।’

এ বিষয়ে কমলগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো. আসাদুজ্জামান বলেন, ‘শুনেছি গতকাল রাতে পতনঊষার ইউনিয়নসহ কয়েকটি এলাকায় কালবৈশাখী ঝড় হয়েছে। আমরা ক্ষতিগ্রস্তদের তালিকা তৈরি করার জন্য স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের বলেছি।’

বিষয়:

মৌলভীবাজারসিলেট বিভাগজেলার খবরকালবৈশাখী ঝড়
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

অবৈধ মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

‘মোদির অনুরোধে অমিত শাহকে বাঁচান শারদ পাওয়ার, পরে তাঁর দলই ভেঙে দেয় এই জুটি’

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

লন্ডনে পাপনের আইসক্রিম খাওয়ার ছবি ভাইরাল

সম্পর্কিত

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে সংসদ সদস্য আমির হামজাকে ঘিরে হট্টগোল

কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে সংসদ সদস্য আমির হামজাকে ঘিরে হট্টগোল

পায়রা নদীর ভাঙনে ঝুঁকিতে বেড়িবাঁধ, আতঙ্কে ১৫ গ্রামের মানুষ

পায়রা নদীর ভাঙনে ঝুঁকিতে বেড়িবাঁধ, আতঙ্কে ১৫ গ্রামের মানুষ

পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিতে ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের মানববন্ধন

পেশাগত মর্যাদা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের দাবিতে ফার্মাসিউটিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভদের মানববন্ধন

আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে বগুড়া বিমানবন্দর, থাকবে ১০ হাজার ৫০০ ফুট রানওয়ে

আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত হবে বগুড়া বিমানবন্দর, থাকবে ১০ হাজার ৫০০ ফুট রানওয়ে