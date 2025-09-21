Ajker Patrika
ময়নাতদন্ত শেষে সেই আইরিশ পর্যটকের লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর

বাগেরহাট প্রতিনিধি
আইরিশ নাগরিক কারমেল নোইলিনের বাংলাদেশি ভিসা। ছবি: সংগৃহীত
আইরিশ নাগরিক কারমেল নোইলিনের বাংলাদেশি ভিসা। ছবি: সংগৃহীত

সুন্দরবনে ঘুরতে এসে জাহাজের মধ্যে মারা যাওয়া আয়ারল্যান্ডের নাগরিক কারমেল নোইলিনের লাশ তাঁর পরিবারের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। আজ রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) দুপুরে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের মর্গে ময়নাতদন্ত শেষে নোইলিনের লাশ তাঁর স্বামীর কাছে হস্তান্তর করা হয়।

গতকাল শনিবার সকালে সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের শরণখোলা রেঞ্জের কচিখালী অভয়ারণ্য স্টেশনের ঘাটে জাহাজে অবস্থানকালে নোইলিনের মৃত্যু হয়।

কারমেল নোইলিন আয়ারল্যান্ডের নাগরিক এবং মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলার খন্দকার মুরাদ মাহমুদের স্ত্রী। মুরাদ মাহমুদ দীর্ঘদিন আয়ারল্যান্ডে ছিলেন। সেখানে তিনি নোইলিনকে বিয়ে করেন। পরে ২০২৩ সালে মুরাদ মাহমুদ স্থায়ীভাবে দেশে চলে আসেন। এর পর থেকে তাঁর স্ত্রী নোইলিন মাঝে মাঝে বাংলাদেশে আসতেন।

গত শুক্রবার (১৯ সেপ্টেম্বর) বিকেলে মোংলা থেকে এমভি আলাস্কা নামের একটি জাহাজে সুন্দরবন ভ্রমণে আসেন নোইলিন। গতকাল সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের কচিখালী অভয়ারণ্য স্টেশন ঘাটে জাহাজে অবস্থানকালে তিনি মারা যান।

বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালের আবাসিক চিকিৎসা কর্মকর্তা তাপস কুমার সরকার বলেন, ‘শরণখোলা থানা থেকে একটি লাশ নিয়ে আসা হয়। লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন করেছি।’

সুন্দরবন দেখতে যাওয়া বিদেশি পর্যটক মারা গেলেন জাহাজেইসুন্দরবন দেখতে যাওয়া বিদেশি পর্যটক মারা গেলেন জাহাজেই

শরণখোলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. শহীদুল্লাহ বলেন, বন বিভাগ, নৌ পুলিশ ও কোস্ট গার্ডের সহায়তায় লাশ সুন্দরবন থেকে লোকালয়ে আনা হয়। এ ঘটনায় শরণখোলা থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা দায়ের করা হয়েছিল। আইনগত প্রক্রিয়া শেষে বাগেরহাট ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেলা হাসপাতালে লাশের ময়নাতদন্ত সম্পন্ন হয়।

সুন্দরবন পূর্ব বিভাগের ডিএফও মো. রেজাউল করিম বলেন, নানা আইনি প্রক্রিয়া শেষে লাশ স্বজনদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।

