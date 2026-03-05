ইরান সংকট হতে পারে মার্কিন সাম্রাজ্য পতনের আনুষ্ঠানিক সূচনা

দীর্ঘ দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু একটিই ইস্যুকে ঘিরে ঘুরপাক খেয়েছেন। তিনি এ নিয়ে সতর্ক করেছেন, এর পক্ষে লবিং করেছেন, আর ওয়াশিংটন থেকে শুরু করে জাতিসংঘ—নানা মঞ্চে দাঁড়িয়ে এটিকে নাটকীয়ভাবে তুলে ধরেছেন। এখন সেটিই বাস্তব হয়ে উঠেছে।
যে যুদ্ধকে তিনি দীর্ঘদিন ধরে অবশ্যম্ভাবী বলে দাবি করে এসেছেন, সেটি এসে গেছে—ইরানের সঙ্গে সরাসরি সংঘাত। তবে এটি শুধু ইসরায়েলের যুদ্ধ নয়। এর পেছনে দাঁড়িয়ে আছে যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ণ সামরিক শক্তি। এটি কোনো সীমিত হামলা নয়, কিংবা হিসেব কষে শক্তি প্রদর্শনের কোনো পদক্ষেপও নয়। বরং, এটি এ ধরনের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও বেপরোয়া সংঘর্ষগুলোর একটি।
এটি এমন এক যুদ্ধ, যা আমেরিকার বাস্তব প্রয়োজন থেকে জন্ম নেয়নি, কোনো আসন্ন হুমকির কারণে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি এবং যার অনুমোদন দেয়নি মার্কিন কংগ্রেস বা জাতিসংঘ। বরং, এটি চালিত হয়েছে মধ্যপ্রাচলকে নতুনভাবে গড়ে তোলার একটি ইসরায়েলি কল্পনা দ্বারা।
বহু বছর ধরে নেতানিয়াহু ও তাঁর ঘনিষ্ঠরা প্রকাশ্যেই মধ্যপ্রাচ্যকে নতুনভাবে সাজানোর কথা বলে আসছেন। তাদের কল্পনায় সীমান্ত স্থির নয়। অঞ্চলটি যেন এক দাবার ছক, যেখানে ইসরায়েলের কৌশলগত ও আদর্শিক ইচ্ছা অনুযায়ী ঘুঁটি সাজানো হবে। জায়নবাদীদের ‘গ্রেটার ইসরায়েল’—এর ভাষ্য ধীরে ধীরে প্রান্তিক আলোচনার জগৎ থেকে মূলধারার রাজনৈতিক আলোচনায় ঢুকে পড়েছে। ইসরায়েলি কর্মকর্তারা এবং তাদের প্রতিধ্বনি করা বহু মার্কিন কণ্ঠ আজ নির্দ্বিধায় বলছেন, আজ আগে ‘শিয়া চরমপন্থা’র মোকাবিলা করতে হবে, কাল ‘সুন্নি চরমপন্থা’র। যেন গোটা মুসলিম বিশ্ব কেবল লক্ষ্যবস্তুর একটি ধারাবাহিক তালিকা, যার প্রত্যেকটির পালা একসময় আসবে। আর এখন, যুক্তরাষ্ট্রের সামরিকশক্তি পাশে নিয়ে নেতানিয়াহু বিশ্বাস করছেন, ইতিহাসকে জোর করেও নতুন দিকে ঘোরানো সম্ভব।
আমাদের বলা হচ্ছে, এই যুদ্ধ ক্ষেপণাস্ত্র, পারমাণবিক বোমা এবং আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে। মার্কিন যুদ্ধমন্ত্রী পিট হেগসেথ এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও একই কথা বারবার পুনরাবৃত্তি করছেন—ইরান প্রায় প্রস্তুত, ইরান হুমকি, ইরানকে থামাতেই হবে। এই গল্প আমরা আগেও শুনেছি। আমরা এটি শুনেছিলাম সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ এবং তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারের এর মুখে—সাদ্দাম হোসেনের তথাকথিত ‘বিধ্বংসী অস্ত্র’ নিয়ে। যার কোনো অস্তিত্বই কোনোদিন পাওয়া গেল না।
তারপর আমরা দেখেছি ইরাক আক্রমণ হলো, ধ্বংস করা হলো, ভেঙে টুকরো টুকরো করা হলো। পরে জানা গেল, যুদ্ধের মূল অজুহাতই ছিল মনগড়া। এর পরিণতি কেবল তাত্ত্বিক ছিল না। এর মূল্য হলো—লাখ লাখ মানুষের প্রাণহানি, আঞ্চলিক বিশৃঙ্খলা এবং পশ্চিমা বিশ্বাসযোগ্যতার ওপর স্থায়ী কলঙ্ক তৈরি।
এখন সেই পুরোনো স্ক্রিপ্ট আবার ঝেড়ে-মুছে ব্যবহার করা হচ্ছে। ওমান এবং জেনেভায় আলোচনায় বসে ইরান নমনীয়তার ইঙ্গিত দিয়েছিল। তারা ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণ কমাতে এবং বিস্তৃত তদারকি মেনে নিতে প্রস্তুতির কথা জানিয়েছিল। উত্তেজনা কমানোর সুযোগ ছিল। কিন্তু আলোচনাগুলো শেষ পর্যন্ত এক ধরনের নাটকে পরিণত হলো।
কূটনীতিকেরা যখন সমঝোতার কথা বলছিলেন, তখন নিঃশব্দে ভারত মহাসাগর ও উপসাগরীয় জলসীমায় এগিয়ে যাচ্ছিল নৌবহর। আলোচনার আড়ালে চলছিল সামরিক প্রস্তুতি। দৃশ্যপটটি ছিল পরিচিত—মুখে শান্তির কথা, ভেতরে যুদ্ধের প্রস্তুতি। তারপর হলো হামলা।
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আলী খামেনি হত্যাকাণ্ডের শিকার হলেন। রাজনৈতিক ও সামরিক নেতাদের লক্ষ্য করে হামলা হলো। সার্বভৌম ভূখণ্ডে বোমাবর্ষণ করা হলো। শহরগুলো কেঁপে উঠল। তবুও পশ্চিমা প্রভাবশালী বয়ানে আক্রমণকারী হিসেবে তুলে ধরা হলো ইরানকেই।
দশকের পর দশক ধরে ইসরায়েল নিজেদের সামরিক অজেয় হিসেবে তুলে ধরে এক চিত্র তৈরি করেছে—যেন এমন একটি রাষ্ট্র, যা বারবার প্রচলিত যুদ্ধে আরব সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেছে। কিন্তু ইতিহাসের দলিল অনেক বেশি জটিল গল্প বলে। ১৯৪৮ সালে তথাকথিত আরব জোট বাস্তবে ছিল না কোনো ঐক্যবদ্ধ বা পূর্ণ সার্বভৌম শক্তি।
আরব বিশ্বের বড় অংশ তখনও ইউরোপীয় উপনিবেশিক শাসনের ছায়া থেকে বেরিয়ে আসার প্রক্রিয়ায় ছিল। যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ফিলিস্তিন শাসন করেছিল, সেই সাম্রাজ্যই জর্ডানের ট্রান্সজর্ডানের আরব লেজিয়নকে প্রশিক্ষণ দিয়েছিল, অস্ত্র দিয়েছিল এবং কার্যত তাদের নেতৃত্বও দিয়েছিল। এর কমান্ডার ছিলেন ব্রিটিশ কর্মকর্তা জন ব্যাগো গ্লাব, যিনি ‘গ্লাব পাশা’ নামে পরিচিত। অর্থাৎ, যুদ্ধক্ষেত্রে সবচেয়ে সক্ষম আরব বাহিনীটিও কোনো স্বাধীন, ঐক্যবদ্ধ আরব সামরিক কমান্ডের অধীনে ছিল না।
জর্ডানের বাদশাহ প্রথম আব্দুল্লাহর লক্ষ্যও পুরো ফিলিস্তিন রক্ষা করা ছিল না। তিনি বেশি মনোযোগী ছিলেন পশ্চিম তীরের নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করতে। তাঁর রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশই যুদ্ধের সীমা নির্ধারণ করেছিল। জর্ডানের সেনাবাহিনী যখন জায়নবাদী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবস্থান ধরে রেখেছিল, তখনও তাদের সামরিক গতিকে সীমাবদ্ধ ও অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সমন্বিত আরব কৌশলের অংশ হিসেবে নয়, বরং ভূখণ্ডগত উচ্চাকাঙ্ক্ষার কারণে।
১৯৪৮ সালে মিসিরের পারফরম্যান্সও শীর্ষ পর্যায়ের বিশৃঙ্খলার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজা ফারুকে শাসনামলে মিসরের সেনাবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করে অপর্যাপ্ত প্রস্তুতি নিয়ে। কমান্ড কাঠামো ছিল বিভ্রান্তিকর, সমন্বয় ছিল দুর্বল। পরে কায়রো কাঁপিয়ে দেয় কুখ্যাত ‘ত্রুটিপূর্ণ অস্ত্র’ কেলেঙ্কারি। অভিযোগ ওঠে, সৈন্যদের হাতে দেওয়া হয়েছিল বিকল গোলাবারুদ এবং অকার্যকর অস্ত্র। এই বিতর্ক জনরোষ বাড়িয়ে তোলে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯৫২ সালে ‘ফ্রি অফিসার্স মুভমেন্ট’ অভ্যুত্থানের পথ প্রশস্ত করে।
এদিকে, ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের বাস্তবতা ছিল আরও কঠিন। আবদ আল–কাদির আল–হোসাইনি জেরুজালেমের আশপাশে অনিয়মিত ফিলিস্তিনি বাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। তিনি সবার কাছে বারবার অস্ত্র ও সহায়তার জন্য আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সেসব সাহায্য কখনো পৌঁছায়নি।
এর পর, ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে ব্যাটল অব ক্বাস্তাল বা ক্বাস্তালের যুদ্ধের আগে তিনি জরুরিভিত্তিতে গোলাবারুদের আবেদন জানিয়েছিলেন। মৃত্যুর দুই দিন আগে তিনি আরব লীগের মহাসচিবকে লিখেছিলেন, ‘আপনারা আমার সৈন্যদের তাদের বিজয়ের চূড়ান্ত মুহূর্তে সমর্থন ও অস্ত্র ছাড়া রেখে দিয়েছেন—এর দায় আপনাদের।’ তিনি এবং তাঁর যোদ্ধারা শেষ গুলি পর্যন্ত লড়েছিলেন। যুদ্ধে তিনি নিহত হন। তাঁর বাহিনী কোনো ঐক্যবদ্ধ আরব সামরিক কমান্ডের সমর্থন পায়নি; তারা কার্যত একাই লড়াই করছিল।
১৯৪৮ সালে কোনো সমন্বিত, সার্বভৌম, ঐক্যবদ্ধ আরব প্রচলিত যুদ্ধযন্ত্র ছিল না। ছিল বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র, প্রতিদ্বন্দ্বী রাজতন্ত্র, উপনিবেশিক জটিলতা, পরস্পরবিরোধী উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং অসম সামরিক সক্ষমতা। ইসরায়েল কোনো ঐক্যবদ্ধ প্যান-আরব সেনাবাহিনীকে পরাজিত করেনি। বরং এমন এক আরব বিশ্বে তাদের উত্থান ঘটেছিল, যা তখনও ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির ছায়ায় আবদ্ধ ছিল—অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি প্রভাবের অধীনে।
অন্যদিকে ইসরায়েল লাভ করেছিল উন্নত সংগঠন এবং আন্তর্জাতিক সমর্থনের সুবিধা। পরে ‘আরব সেনাবাহিনীকে পরাজিত করার’ এই কাহিনি পলিশ করে জাতীয় কিংবদন্তিতে পরিণত করা হয়। ১৯৬৭ সালে ইসরায়েলের নির্ণায়ক সুবিধা আসে একটি পূর্বাহ্নে চালানো বিমান হামলা থেকে। এতে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মাটিতে দাঁড়িয়েই ধ্বংস হয়ে যায় মিসরের বিমানবাহিনী।
একবার আকাশসীমায় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে যুদ্ধের ফলাফল কার্যত নির্ধারিত হয়ে যায়। এটি সমান শক্তির দুই বাহিনীর দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষ ছিল না; বরং পূর্ণাঙ্গ প্রচলিত যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই দেওয়া এক পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে দেওয়া আঘাত।
এরপর, ১৯৭৩ সালের যুদ্ধ এই মিথকে আরও জটিল করে তোলে। সেই বছরের অক্টোবরে মিসরের সেনাবাহিনী সুয়েজ খাল অতিক্রম করে, বার লেভ লাইন ভেঙে সিনাই উপদ্বীপে অগ্রসর হয়। এই আকস্মিক আক্রমণ ইসরায়েলি সামরিক নেতৃত্বকে হতবাক করে দেয় এবং ১৯৬৭ সালের পর তৈরি হওয়া অজেয় ধারণায় বড় ফাটল ধরায়। ইসরায়েল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো একটি আরব সেনাবাহিনী এমন পরিকল্পনা, সমন্বয় ও যুদ্ধক্ষেত্রের দক্ষতা প্রদর্শন করে, যা ইসরায়েলকে রক্ষণাত্মক অবস্থানে যেতে বাধ্য করে।
তবে এই সামরিক গতি শেষ পর্যন্ত কৌশলগত পরিবর্তনে রূপ নিতে পারেনি। যুক্তরাষ্ট্র আকাশপথে বিপুল অস্ত্র সরবরাহ করে ইসরায়েলের ক্ষয়ক্ষতি দ্রুত পূরণ করে এবং তাদের অবস্থান আবার স্থিতিশীল করে তোলে। এতে যুদ্ধের ভারসাম্য আবার বদলে যায়। কূটনৈতিকভাবে ওয়াশিংটনের দিকে ঝুঁকতে আগ্রহী মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত এই রাজনৈতিক সমঝোতা অর্জন করতে আগ্রহী ছিলেন এবং দ্রুত আলোচনার পথে এগিয়ে যান। যে সংঘর্ষটি শুরু হয়েছিল এক সামরিক ধাক্কা দিয়ে, সেটি শেষ পর্যন্ত রূপ নেয় কূটনৈতিক পুনর্বিন্যাসে। এর পরিণতি ছিল ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি।
মানুষ যুদ্ধ শুরু করতে যতটা আগ্রহী, ইতিহাস বোঝার সময় ততটাই অলস হয়ে পড়ে। ফলে একই ভুল বারবার ফিরে আসে, শুধু নামগুলো বদলে যায়। যাই হোক, আপনার লেখাটা ঠিকঠাক বাংলায় তুলে দিচ্ছি, একটাও তথ্য বাদ না দিয়ে।
এরপর থেকে ইসরায়েলের প্রধান সংঘর্ষগুলো হয়েছে অ-রাষ্ট্রীয় শক্তির সঙ্গে। লেবাননে তাদের মুখোমুখি হতে হয়েছে হিজবুল্লাহর। শেষ পর্যন্ত সেখানে ইসরায়েলকে পিছু হটতে হয়েছে। গাজায়, বিপুল মার্কিন সমর্থন ও বিপর্যয়কর মাত্রার সামরিক শক্তি ব্যবহার করেও তারা হামাসকে নির্মূল করতে পারেনি। জিম্মিদেরও উদ্ধার করা হয়েছে চূড়ান্ত সামরিক ধ্বংসযজ্ঞের মাধ্যমে নয়, বরং আলোচনার মাধ্যমে হওয়া সমঝোতা চুক্তির ফল হিসেবে।
ফলে ইসরায়েল ধীরে ধীরে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে বিচ্ছিন্ন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে আকাশপথে বোমাবর্ষণ চালাতে। কিন্তু একটি বড়, সুসংগঠিত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী ক্ষয়ক্ষতির যুদ্ধ, যার পেছনে ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্ব রয়েছে—সে ধরনের যুদ্ধে তারা তেমন অভিজ্ঞ নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও একই ধারা দেখা যায়। ২০০৩ সালে ইরাক ইতোমধ্যেই কার্যত ভেঙে পড়া একটি রাষ্ট্র ছিল। বছরের পর বছর নিষেধাজ্ঞায় দেশটি ছিল পঙ্গু, সেনাবাহিনী দুর্বল, অবকাঠামো বিধ্বস্ত এবং সমাজ ছিল ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত।
আফগানিস্তানে মার্কিন বাহিনী লড়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর বিরুদ্ধে। আর লিবিয়া, সোমালিয়া ও সিরিয়ায় যুদ্ধ হয়েছে বিচ্ছিন্ন যুদ্ধক্ষেত্র ও ভাঙা শক্তিগুলোর মধ্যে। ফলে ওয়াশিংটন অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল দুর্বল শাসনব্যবস্থা কিংবা বিকেন্দ্রীভূত আন্দোলনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। তাদের যুদ্ধের পদ্ধতিও হয়ে ওঠে একেবারে পরিচিত: দ্রুত হস্তক্ষেপ, বিপুল শক্তি প্রয়োগ, তারপর বিজয়ের ঘোষণা।
কিন্তু এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। কয়েক দশকের মধ্যে এই প্রথমবারের মতো ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্র এমন একটি সামরিক শক্তির মুখোমুখি হয়েছে, যা যথাযথভাবে সংগঠিত এবং এমন একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সংযুক্ত, যা ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে ও নিজেদের পুনর্গঠন করতে সক্ষম।
ইরান ২০০৩ সালের ইরাক নয়। এটি ২০০১ সালের আফগানিস্তানও নয়। ইরানের রয়েছে বিস্তৃত ভূগোল, বিপুল জনসংখ্যাগত শক্তি, প্রোথিত সামরিক প্রতিষ্ঠান এবং অঞ্চলের বৃহত্তম ক্ষেপণাস্ত্র ভাণ্ডারগুলোর একটি। নিষেধাজ্ঞার চাপে দমিয়ে রাখার সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তারা কয়েক দশক ধরে নিজেদের অস্ত্রশিল্প, ড্রোন প্রযুক্তি এবং প্রতিরক্ষামূলক অবকাঠামো গড়ে তুলেছে।
ইরান এমন এক বিপ্লবের ফল, যার শিকড় গভীর ঔপনিবেশিক-বিরোধী চেতনায় প্রোথিত—একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী ও আদর্শিক, এবং প্রবলভাবে স্বাধীনতাকামী। সেই বিপ্লব পশ্চিমা সমর্থিত এক রাজতন্ত্রকে উৎখাত করেছিল। অবরুদ্ধ অবস্থার মধ্যেই তারা কয়েক দশক ধরে নিজেদের স্বায়ত্তশাসন গড়ে তুলেছে। তারা নিজেদের অস্ত্র নিজেরাই তৈরি করে। নিজেদের জোটও নিজেরাই নির্মাণ করে। তাদের নেতৃত্বকে হালকাভাবে ‘মোল্লা’ বলে উড়িয়ে দেওয়া বিশ্লেষণ নয়; বরং এটি একটি অগভীর ব্যঙ্গচিত্র। এটি আমেরিকার সেই বৃহত্তর প্রবণতার প্রতীক, যেখানে তারা যেসব সমাজকে বুঝতে পারে না, সেগুলোকে অবমূল্যায়ন করে।
এই ব্যঙ্গচিত্রেরই প্রতিফলন দেখা গেছে পেন্টাগনের এক সংবাদ সম্মেলনে। সেখানে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ ইরানের শাসনব্যবস্থাকে ‘উন্মাদ’ এবং ‘ভবিষ্যদ্বাণীমূলক ইসলামি বিভ্রমে আচ্ছন্ন’ বলে আখ্যা দেন। অন্যদিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেন, ইরান পরিচালিত হচ্ছে ‘চরমপন্থী ধর্মীয় নেতাদের’ দ্বারা, যারা ভূরাজনীতির হিসাবের বদলে ‘কেয়ামতের ধর্মীয় ধারণা’ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেন।
এ কথা বলছে এমন একটি প্রশাসন, যা খ্রিস্টান জায়োনিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এবং একটি কট্টরপন্থী ইসরায়েলি সরকারের মিত্র, যার রাজনীতির গভীরে বাইবেলভিত্তিক অধিকারবোধ কাজ করে। এমনকি ইসরায়েলে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত মাইক হাকাবি প্রায়ই ধর্মগ্রন্থ ও ঐশী প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করে ভূখণ্ডগত দাবির যুক্তি তুলে ধরেন।
তবে এসব বক্তব্যের বাইরে রয়েছে আরও গুরুত্বপূর্ণ বাস্তবতা। ইরান কেবল ইসরায়েলের সঙ্গেই লড়ছে না। তারা মুখোমুখি হয়েছে অঞ্চলে মার্কিন শক্তির সম্পূর্ণ কাঠামোর—যে কাঠামো ইসরায়েলের প্রভুত্বের পৃষ্ঠপোষক, সরবরাহকারী এবং নিরাপত্তা-গ্যারান্টর। তেহরানের চোখে ইসরায়েল কোনো বিচ্ছিন্ন প্রতিপক্ষ নয়। বরং এটি মার্কিন আধিপত্যের বৃহত্তর কাঠামোর সবচেয়ে সুরক্ষিত ঘাঁটি। এই শক্তির রেখা তেল আবিবে গিয়ে শেষ হয় না। এটি সোজা পৌঁছে যায় সেই মার্কিন সামরিক ঘাঁটিগুলোর নেটওয়ার্কে, যেগুলো ওয়াশিংটনের সামরিক উপস্থিতিকে টিকিয়ে রাখে—বাহরাইন, কুয়েত, আরব আমিরাত, ইরাক এবং আরও বহু স্থানে।
এটি কোনো আকস্মিক উত্তেজনা নয়। ইরানের পাল্টা আঘাত পরিকল্পিতভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছে মার্কিন সম্পদ ও উপসাগরীয় দেশগুলোকে, যেখানে মার্কিন বাহিনী অবস্থান করছে। এর মাধ্যমে তেহরান স্পষ্ট করে দিয়েছে, তারা তাদের প্রতিপক্ষকে শুধু একটি সেনাবাহিনী হিসেবে দেখে না; বরং একটি বৈশ্বিক কৌশলগত ব্যবস্থার অংশ হিসেবে দেখে, যার ভিত্তি মার্কিন সামরিক ও লজিস্টিক আধিপত্য।
ইরান এখানে প্রচলিত যুদ্ধের প্রতিচ্ছবি তৈরি করছে না। তারা অনুসরণ করছে এক অসমমিত কৌশল। এর লক্ষ্য উপসাগরীয় অবকাঠামো, জ্বালানি প্রবাহ এবং সেই গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথগুলোকে হুমকির মুখে ফেলা, যেগুলো বৈশ্বিক পুঁজিবাদ ও যুক্তরাষ্ট্র-নেতৃত্বাধীন আর্থিক ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখে—বিশেষ করে পেট্রোডলার ব্যবস্থা, যা একসঙ্গে ওয়াল স্ট্রিট ও ওয়াশিংটনের শক্তির জ্বালানি। উপসাগরীয় অঞ্চল অস্থিতিশীল হয়ে উঠলে তার অভিঘাত ছড়িয়ে পড়বে জ্বালানি বাজার, মুদ্রাব্যবস্থা এবং সেই বৈশ্বিক আর্থিক স্থাপত্যে, যার ওপর আমেরিকার শক্তি নির্ভর করে।
এই সংঘাত হয়তো শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের সবচেয়ে বিপজ্জনক অভিযানে পরিণত হতে পারে—যা শুরু করেছেন তাদের ইতিহাসের অন্যতম বেপরোয়া প্রেসিডেন্ট। এটি হয়তো ইসরায়েলের কল্পিত রূপে নতুন মধ্যপ্রাচ্যের জন্ম দেবে না। বরং, এটি অনুসরণ করতে পারে ইতিহাসের এক বহুল পরিচিত ধারা—অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসে ভর করা এক পরাশক্তির সীমা অতিক্রমের ফলাফল।
সাম্রাজ্যগুলো যখন নিজেদের ক্ষমতার চূড়ায় পৌঁছায়, তখন তারা নিজেদেরই তৈরি করা পৌরাণিক গল্পে বিশ্বাস করতে শুরু করে। তারা সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে কৌশলগত প্রজ্ঞার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলে। তারা বিশ্বাস করতে শুরু করে যে শক্তি প্রয়োগ করেই ইতিহাসকে পুনর্লিখন করা যায়। কিন্তু সাম্রাজ্য সাধারণত দুর্বলতার কারণে পতিত হয় না। তারা টলে ওঠে নিজেদের শক্তিকে অতিরিক্ত মূল্যায়ন করার ফলে। শক্তির অভাব থেকে নয়, বরং অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস থেকে—অহংকার থেকে—তাদের পতন শুরু হয়।
এই শিক্ষা যুক্তরাজ্য পেয়েছিল পেয়েছিল ১৯৫৬ সালে। নিজেদের স্থায়ী কর্তৃত্বে বিশ্বাসী হয়ে, এবং এখনও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে এই আত্মবিশ্বাসে, লন্ডন শুরু করেছিল সুয়েজ সংকট। এটি ছিল শক্তি প্রদর্শনের এক অভিযান, যার উদ্দেশ্য ছিল এক অবাধ্য আঞ্চলিক শক্তিকে শাসন করা এবং সাম্রাজ্যিক মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।
কিন্তু ফল হলো উল্টো। আর্থিক চাপ বাড়তে লাগল। আন্তর্জাতিক বিরোধিতা শক্ত হলো। নিয়ন্ত্রণের ভ্রম ভেঙে পড়ল। যে অভিযানের লক্ষ্য ছিল শক্তি প্রদর্শন, সেটিই হয়ে উঠল কৌশলগত পশ্চাদপসরণের সূচনা। সুয়েজ সংকট রাতারাতি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অবসান ঘটায়নি। কিন্তু এটি এক মারাত্মক সত্য উন্মোচন করেছিল—রাজনৈতিক বৈধতা ছাড়া সামরিক শক্তি, এবং সংযমহীন বলপ্রয়োগ পতন ঠেকায় না; বরং তাকে দ্রুততর করে।
ইতিহাস খুব কমই হুবহু পুনরাবৃত্তি হয়। কিন্তু তার যুক্তি বারবার ফিরে আসে। ইরান হয়তো শেষ পর্যন্ত ওয়াশিংটনের জন্য সেই সুয়েজে পরিণত হতে পারে, যেমনটা হয়েছিল ১৯৫৬ সালে ব্রিটিশদের ক্ষেত্রে।
মিডল ইস্ট আইয়ে লেখা সুমাইয়া ঘানুসির নিবন্ধ অনুবাদ করেছেন আজকের পত্রিকার সহসম্পাদ আব্দুর রহমান
