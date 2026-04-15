এবার হরমুজ নিয়ে ট্রাম্পের জুয়া, রাশিয়ার চালে ভেস্তে যেতে পারে ‘মাস্টারপ্ল্যান’

মধ্যপ্রাচ্যের কৌশলগতভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জলপথ হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে ঘনীভূত হচ্ছে এক মহাজাগতিক ভূরাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকট। ইরানের প্রধান বন্দরগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর নৌ অবরোধ এবং চীনের জ্বালানি ঘাটতি মেটাতে রাশিয়ার প্রকাশ্য প্রতিশ্রুতি বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন এবং বিপজ্জনক মেরুকরণের জন্ম দিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, ওয়াশিংটন এই অবরোধের মাধ্যমে এক বড় ‘জুয়া’ খেলছে, যার প্রভাব পড়তে পারে খোদ মার্কিন অর্থনীতি এবং আসন্ন বৈশ্বিক নির্বাচনেও।
মার্কিন সেন্ট্রাল কমান্ড (সেন্টকম) এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ইরানের বন্দরগুলোতে বর্তমানে একটি বাণিজ্যিক জাহাজও ঢুকতে বা বের হতে দেওয়া হচ্ছে না। গত সোমবার থেকে কার্যকর হওয়া এই অবরোধে মার্কিন নৌবাহিনী অভূতপূর্ব সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে।
১৫টি অত্যাধুনিক যুদ্ধজাহাজ (যার মধ্যে একটি সুপার-ক্যারিয়ার ও ১১টি গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ার রয়েছে), কয়েক ডজন এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান এবং ১০ হাজারের বেশি মার্কিন মেরিন ও এয়ারম্যান এই মিশনে নিয়োজিত।
সেন্টকম জানিয়েছে, এ পর্যন্ত অন্তত ছয়টি বড় মালবাহী জাহাজকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে এবং তারা মার্কিন নির্দেশ মেনে গতিপথ পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। যদিও গতকাল মঙ্গলবার একটি জাহাজ অবরোধ এড়িয়ে গেছে বলে গুঞ্জন উঠেছিল, তবে মার্কিন দাবি অনুযায়ী সেটি মূলত হরমুজ প্রণালির ভেতরে আটকা পড়েছে।
বিশ্বের মোট তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাসের (এলএনজি) ২০ শতাংশ এবং সমুদ্রপথে রপ্তানি হওয়া অপরিশোধিত তেলের ২৫ শতাংশ এই ২১ মাইল চওড়া হরমুজ প্রণালি দিয়ে পরিবাহিত হয়। এই জলপথটি বন্ধ বা অবরুদ্ধ হওয়ার অর্থ হলো বিশ্ব অর্থনীতিতে বড় ধরনের ধাক্কা।
চীন ইরানের তেলের সবচেয়ে বড় ক্রেতা। বেইজিংয়ের মোট জ্বালানি চাহিদার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মেটানো হয় ইরানি তেল দিয়ে। ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে দিয়েছে, এই অবরোধের ফলে বেইজিং আর কোনো ইরানি তেল কিনতে পারবে না। এটি চীনকে একদিকে যেমন ক্ষুব্ধ করেছে, অন্যদিকে ইরানের ওপর চাপ প্রয়োগ করার জন্য বেইজিংকে একটি উভয়সংকটে ফেলে দিয়েছে।
এদিকে যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনকে জ্বালানি সংকটে ফেলে ইরানকে সমঝোতার টেবিলে আনার চেষ্টা করছে, ঠিক তখনই বেইজিং সফররত রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই লাভরভ এক যুগান্তকারী ঘোষণা দিয়েছেন।
প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের সঙ্গে দীর্ঘ বৈঠকের পর লাভরভ সাংবাদিকদের বলেন, ‘রাশিয়া নিঃসন্দেহে চীনের এই সম্পদ ঘাটতি পূরণ করতে সক্ষম। মস্কো ও বেইজিংয়ের সম্পর্ক যেকোনো ঝড়ের মুখে অটল এবং পুতিন-সি চিন পিংয়ের বন্ধুত্ব বিশ্বকে বড় ধরনের ধাক্কা থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে।’
বিশ্লেষকদের মতে, রাশিয়া এই সুযোগে চীনের বাজারে নিজেদের আধিপত্য আরও পাকাপোক্ত করতে চাচ্ছে, যা ওয়াশিংটনের অবরোধের কার্যকারিতাকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দিতে পারে।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ মনে করছেন, এই নৌ অবরোধের মূল লক্ষ্য শুধু ইরানকে নিরস্ত্রীকরণ নয়, বরং বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ‘এনার্জি চোকপয়েন্ট’-এ মার্কিন নৌ-আধিপত্য পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করা।
যদি এই অবরোধ সফল হয়, তবে ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যের তেল সরবরাহের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ পাবে। কিন্তু যদি এটি দীর্ঘস্থায়ী হয়, তবে এর ব্যয় হবে আকাশচুম্বী। যেখানে এরই মধ্যে ১০ হাজার সেনা এবং এক ডজনের বেশি যুদ্ধজাহাজ প্রতিদিন মোতায়েন রাখা মার্কিন বাজেটে বড় ধরনের চাপ সৃষ্টি করছে।
এই পদক্ষেপ চীনকে আলোচনার টেবিলে আনার পরিবর্তে রাশিয়ার দিকে আরও বেশি ঠেলে দিচ্ছে, যা দীর্ঘ মেয়াদে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির জন্য পরাজয় হিসেবে গণ্য হতে পারে।
শুধু তা-ই নয়, অর্থনীতিবিদেরা সতর্ক করে দিয়েছেন, এই অবরোধ দীর্ঘস্থায়ী হলে বিশ্বজুড়ে ভয়াবহ মূল্যস্ফীতি দেখা দিতে পারে। হরমুজ প্রণালি কার্যত রুদ্ধ হওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের ব্যারেল প্রতি দাম ১০০ ডলার ছাড়িয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তেলের দাম বাড়লে পরিবহন খরচ ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়বে, যার সরাসরি প্রভাব পড়বে এশিয়ার উন্নয়নশীল দেশগুলোতে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও পেট্রলের দাম বাড়লে বর্তমান প্রশাসনের ওপর জনরোষ তৈরি হতে পারে।
আপাতত, হরমুজ প্রণালির নীল জলরাশিতে কেবল মার্কিন রণতরির গর্জন এবং ড্রোন টহল চলছে। ইরান ইতিমধ্যে এই অবরোধের বিরুদ্ধে পাল্টা প্রতিশোধের হুমকি দিয়েছে। আগামী কয়েক সপ্তাহে চীন-রাশিয়া জোটের সমন্বিত পাল্টা পদক্ষেপ এবং ইরানের সামরিক অবস্থানই নির্ধারণ করে দেবে—বিশ্ব কি একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে এগোচ্ছে—নাকি নতুন কোনো অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মেরুকরণের সাক্ষী হতে যাচ্ছে।
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা, সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট
