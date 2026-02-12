ভিডিও বানাতে গিয়ে ‘ডেভিল কাঁকড়া’ খেয়ে ফুড ভ্লগারের মৃত্যু

সোশ্যাল মিডিয়ায় ভিউ বাড়ানোর নেশা ও বিভিন্ন ধরনের খাবারের স্বাদ নিতে গিয়ে প্রাণ হারালেন ফিলিপাইনের ৫১ বছর বয়সী ফুড ভ্লগার এমা অমিত। ৪ ফেব্রুয়ারি ফিলিপাইনের পুয়ের্তো প্রিন্সেসার একটি ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট থেকে কিছু সামুদ্রিক প্রাণী সংগ্রহ করেন তিনি। এর মধ্যে ছিল অত্যন্ত বিষাক্ত ‘ডেভিল কাঁকড়া’ (বৈজ্ঞানিক নাম: Zosimus aeneus)। সেই কাঁকড়া রান্নার ভিডিও টিকটক ও ফেসবুকে লাইভ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ৬ ফেব্রুয়ারি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, কাঁকড়াটি খাওয়ার পরদিন থেকেই এমার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাঁর ঠোঁট নীল হয়ে যায় এবং তাঁর বারবার খিঁচুনি হচ্ছিল। পরবর্তীকালে অচেতন অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকেরা তাঁকে বাঁচাতে পারেননি। স্থানীয় গ্রামপ্রধান ল্যাডি গেমাং বলেন, ‘এমা এবং তাঁর স্বামী দুজনেই অভিজ্ঞ মাছ শিকারি ছিলেন। সমুদ্রের পাশে বাস করেও কেন তিনি এই ভয়ংকর বিষাক্ত কাঁকড়াটি খেলেন, তা আমাদের কাছে বড় রহস্য।’
কেন এই ‘ডেভিল কাঁকড়া’ এত বিপজ্জনক
বিজ্ঞানীদের মতে, ডেভিল কাঁকড়া বা ‘টক্সিক রিফ ক্র্যাব’ বিশ্বের অন্যতম বিষাক্ত সামুদ্রিক প্রাণী। এর শরীর ও মাংসে ‘স্যাক্সিটক্সিন’ (Saxitoxin) এবং ‘টেট্রোডোটক্সিন’ (Tetrodotoxin) নামক মারাত্মক নিউরোটক্সিন থাকে, যা সাধারণত পটকা মাছের (Pufferfish) বিষে পাওয়া যায়। এই বিষ রান্না করলে বা উচ্চ তাপেও নষ্ট হয় না।
নিউইয়র্ক পোস্টের প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে, ফিলিপাইনে এই কাঁকড়া খেয়ে আক্রান্তদের মধ্যে মৃত্যুর হার প্রায় ৫০ শতাংশ। সামান্য পরিমাণ বিষও একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের শ্বাসযন্ত্র ও স্নায়ুতন্ত্র অচল করে দিতে পারে।
এ ঘটনার পর পুয়ের্তো প্রিন্সেসা শহর কর্তৃপক্ষ বাসিন্দাদের জন্য জরুরি সতর্কতা জারি করেছে। কোনো অবস্থাতেই উজ্জ্বল রঙের এই কাঁকড়া শিকার ও খাওয়া নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বিষাক্ত এই কাঁকড়াটি দেখতে ‘সুন্দর’ হলেও এর স্পর্শ বা খাওয়ার কয়েক ঘণ্টার মৃত্যু হতে পারে।
প্রাত্যহিক জীবনের ছোটখাটো ভুল যে কখনো কখনো বড় কোনো বিপদের খোঁজ এনে দেয়, তারই এক চিত্র যেন দেখা গেল অ্যান্ডি জনসনের পরিবারে। সম্প্রতি পিপল ডটকমের এক প্রতিবেদনে উঠে এসেছে, কীভাবে ছেলের পায়ে ভুল জুতা পরিয়ে দেওয়ার একটি সাধারণ ঘটনা এক বাবার ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি হারানোকে সামনে নিয়ে এল।৪ দিন আগে
অলিম্পিক মানেই রেকর্ড আর সাফল্যের লড়াই। কিন্তু ২০২৬ মিলান-কোর্টিনা শীতকালীন অলিম্পিকের মঞ্চে এবার এক নজিরবিহীন ও বিচিত্র বিতর্কের জন্ম হয়েছে। পুরুষ স্কি জাম্পাররা তাঁদের লিঙ্গে ‘হায়ালুরোনিক অ্যাসিড’ ইনজেকশন দিয়ে শরীরের আয়তন বাড়ানোর চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।৬ দিন আগে
ভাগ্য আর দক্ষতা যখন এক হয়ে যায়, তখনই মনে হয় এমন কিছু ঘটে যা মিরাকলই বলা যায়। তেমনই কিছু ঘটেছে গণিতে পিএইচডিধারী এক নারীর জীবনে। ১৭ বছরে চারবার লটারি জিতে ২ কোটি ডলারেরও বেশি অর্থ পেয়েছেন তিনি। যা কি না সাধারণ লটারি জেতার প্রচলিত সব পরিসংখ্যানকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দিয়েছে।৮ দিন আগে
বেলজিয়ামের এক শান্ত গ্রাম জিঞ্জেম। গত শুক্রবার রাত পর্যন্তও গ্রামটি ছিল আর দশটা সাধারণ ইউরোপীয় জনপদের মতো। কিন্তু একটি লটারির টিকিট রাতারাতি এই গ্রামের ২১ জন বন্ধুর ভাগ্য বদলে দিয়েছে। ‘ইউরোমিলিয়নস’ জ্যাকপটে ১২৩ দশমিক ৫ মিলিয়ন ইউরো (প্রায় ১৪৫ মিলিয়ন ডলার) জিতে এখন তাঁরা গোটা বিশ্বের সংবাদ শিরোনামে।৯ দিন আগে