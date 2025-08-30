Ajker Patrika

শ্রীপুর (মাগুরা)

রাতে ফ্লাইওভারের নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন

গাজীপুরের শ্রীপুরে রাতে উড়ালসেতুর নিচে ঘুমাতে গিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডার জেরে এক যুবককে অপরজন ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন।

রাতে ফ্লাইওভারের নিচে ঘুমানো নিয়ে বাগ্‌বিতণ্ডা, ছুরিকাঘাতে যুবক খুন
মাগুরায় বিএনপি নেতা–কর্মীদের হামলায় আহত যুবদল নেতার মৃত্যু

মাগুরায় বিএনপি নেতা–কর্মীদের হামলায় আহত যুবদল নেতার মৃত্যু

মাগুরায় ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলচালকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

মাগুরায় ভাড়ায় চালিত মোটরসাইকেলচালকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার

ছাড়পত্র ছাড়াই ছাইয়ের কারখানা, বাড়ছে দূষণ

ছাড়পত্র ছাড়াই ছাইয়ের কারখানা, বাড়ছে দূষণ

বদ্ধ ঘর থেকে তরুণীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

বদ্ধ ঘর থেকে তরুণীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার

সবজি বিক্রেতার মেয়ে সাফজয়ী ফুটবল দলের কান্ডারি

সবজি বিক্রেতার মেয়ে সাফজয়ী ফুটবল দলের কান্ডারি

শুকিয়ে যাওয়া শতাধিক গাছ এখন পথচারীদের দুশ্চিন্তার কারণ

শুকিয়ে যাওয়া শতাধিক গাছ এখন পথচারীদের দুশ্চিন্তার কারণ

পাড়ের বালু দিয়েই নদের পাড় মেরামত, ভাঙন

পাড়ের বালু দিয়েই নদের পাড় মেরামত, ভাঙন

দেশের উন্নয়নে নৌকার কোনো বিকল্প নেই: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

দেশের উন্নয়নে নৌকার কোনো বিকল্প নেই: জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী

শ্রীপুরে নাশকতার মামলায় বিএনপির ৭ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

শ্রীপুরে নাশকতার মামলায় বিএনপির ৭ নেতা–কর্মী গ্রেপ্তার

বিএনপি নেতাকে না পেয়ে স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে আটকের অভিযোগ, ১৪ ঘণ্টা পর ছাড়ল পুলিশ

বিএনপি নেতাকে না পেয়ে স্কুলপড়ুয়া ছেলেকে আটকের অভিযোগ, ১৪ ঘণ্টা পর ছাড়ল পুলিশ

‘ভারতীয়’ নষ্ট বীজ লাগিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীপুরের কৃষকেরা

‘ভারতীয়’ নষ্ট বীজ লাগিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত শ্রীপুরের কৃষকেরা

ফুলকপিতে সাত রং, চাষে সাফল্য সুশেন ও দীপার 

ফুলকপিতে সাত রং, চাষে সাফল্য সুশেন ও দীপার 

মাগুরায় ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

মাগুরায় ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রী গ্রেপ্তার

দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, কলেজছাত্র নিহত

দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ, কলেজছাত্র নিহত

শ্রীপুরে পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ৩ কোটি টাকার ক্ষতি, দাবি ব্যবসায়ীদের

শ্রীপুরে পাটের গুদামে অগ্নিকাণ্ডে ৩ কোটি টাকার ক্ষতি, দাবি ব্যবসায়ীদের

আগুনে পুড়ল ৯ দোকান, ক্ষতি ৫০ লাখ টাকার

আগুনে পুড়ল ৯ দোকান, ক্ষতি ৫০ লাখ টাকার