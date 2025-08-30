গাজীপুরের শ্রীপুরে রাতে উড়ালসেতুর নিচে ঘুমাতে গিয়ে বাগ্বিতণ্ডার জেরে এক যুবককে অপরজন ছুরিকাঘাতে হত্যা করেছেন।
মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার নাকোল ইউনিয়নের মল্লিকপাড়া জামে মসজিদ কমিটির টাকার হিসাব চাওয়াকে কেন্দ্র করে বিএনপি নেতা–কর্মীদের হামলার শিকার জেলা যুবদলের কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য মুন্সী মিরান হোসেন (৪৩) মারা গেছেন। ঢাকার নিউরোসায়েন্সেস হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গতকাল শনিবার রাত ৮টার দিকে তাঁর...
মাগুরার শ্রীপুরে মান্নান মোল্লা (৩৬) নামের এক যুবকের গলাকাটা মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলার শ্রীকোল ইউনিয়নের খামারপাড়া গোরস্থান এলাকা থেকে মরদেহটি উদ্ধার করা হয়। তিনি স্থানীয় টুপিপাড়া উত্তরপাড়ার হাফিজার মোল্লার ছেলে।
মাগুরার শ্রীপুরে পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র ছাড়াই এক যুগের বেশি সময় ধরে পাটখড়ি পুড়িয়ে ছাই ও কয়লা তৈরির (চারকোল) একটি কারখানা চলছে। উপজেলার নাকোল ইউনিয়নের নাকোল গ্রামে লা রিগো নামের এই কারখানাটির পাটখড়ি পোড়ানো ধোঁয়া ও ছাইতে মারাত্মকভাবে পরিবেশ দূষিত হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও এতে স্বাস্থ্যগত নানা সমস্
গাজীপুরের শ্রীপুরে বদ্ধ ঘরের ভেতর থেকে এক তরুণীর অর্ধগলিত মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। ভেতর থেকে দুর্গন্ধ ছড়ানোয় ঘরের দরজা ভেঙে তাঁকে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়...
প্রথমবারের মতো সাফ অনূর্ধ্ব-১৬ নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপে বাংলাদেশকে শিরোপা এনে দেওয়া দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন অর্পিতা বিশ্বাস। মাগুরা জেলার শ্রীপুর উপজেলার এক অজপাড়া গ্রামে তার বাড়ি। অর্পিতার বাবা মনোরঞ্জন বিশ্বাস গোয়ালদহর ছোট্ট বাজারে সবজি বিক্রি করেন। সব কিছু মিলিয়ে অর্পিতার জন্য এ পর্যায়ে আসাটা মোটেই
এ বিষয়ে সব্দালপুর ইউপি চেয়ারম্যান পান্না খাতুন আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘এ রাস্তায় অনেকগুলো গাছ মরে গেছে। এসব গাছের কারণে জনসাধারণের চলাচল ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আশা করি, বনবিভাগের সঙ্গে কথা বলে খুব দ্রুত এ সমস্যার সমাধান করতে হবে।’
ভাঙন রোধে নদের পাড় মেরামত করার জন্য সেই পাড় থেকেই করা হচ্ছে বালু উত্তোলন। অভিযোগ উঠেছে, মেরামত করা স্থানের মাত্র ১০ হাত দূর থেকেই বালু তুলে জিও ব্যাগে ভর্তি করা হয়। এতে মাগুরার শ্রীপুর উপজেলার গঙ্গারামখালী গড়াই নদসংলগ্ন এলাকায় ভাঙা স্থান মেরামত করতে গিয়ে নতুন করে সমতলভূমিতে ভাঙন দেখা দিয়েছে।
শেখ হাসিনার গতিশীল নেতৃত্বে বাংলাদেশ এখন উচ্চ মর্যাদাশীল দেশ। দেশের গ্রামগুলো এখন শহরে পরিণত হয়েছে বলে মন্তব্য জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন বলেন, ‘নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে নৌকাকে আবারও বিপুল ভোটে জয়ী করুন। মনে রাখবেন ৭১-এর পরাজিত শক্তি নির্বাচনকে বানচাল করতে চায়। তারা বাংলাদেশের উন্নয়ন ও দেশে
মাগুরার শ্রীপুরে নাশকতা, বিস্ফোরক ও বিশেষ ক্ষমতা আইনে বিএনপির সাত নেতা–কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল মঙ্গলবার দিবাগত রাতে উপজেলার বিভিন্ন স্থান থেকে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়।
মাগুরার শ্রীপুরে বিএনপি নেতাকে না পেয়ে তাঁর দশম শ্রেণি পড়ুয়া ছেলেকে থানা–পুলিশ ধরে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। প্রায় ১৪ ঘণ্টা থানায় আটকে রেখে ছেলেটিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।
মাগুরার শ্রীপুরে পেঁয়াজের বীজ রোপণ করে বিপাকে পড়েছেন উপজেলার শতাধিক কৃষক। কৃষকদের অভিযোগ এই বীজ ‘ভারতীয় নকল’ বীজ। চলতি মৌসুমে উপজেলার সাত গ্রামের কৃষকেরা নানা জায়গা থেকে এই বীজ সংগ্রহ করেন।
মাগুরার শ্রীপুরে প্রথমবারের মতো রঙিন জাতের ফুলকপি চাষ করেছেন সুশেন বালা ও দীপা বালা নামের দুই চাষি। উপজেলার নাকোল ইউনিয়নের হাজরাতলা গ্রামে ৪০ শতক জমিতে সোনালি, বেগুনি, লাল, কমলাসহ সাত রঙের ফুলকপি ও ব্রকলি চাষ করেছেন তাঁরা।
মাগুরার শ্রীপুরে ইয়াবাসহ স্বামী-স্ত্রীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ সোমবার সন্ধ্যায় মাগুরা গোয়েন্দা পুলিশের একটি দল মাগুরা সদর উপজেলার রামনগর থেকে তাঁদের গ্রেপ্তার করে।
মাগুরার শ্রীপুরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে পাপ্পু মীর (১৯) নামের এক কলেজছাত্র নিহত হয়েছেন। এ সময় আহত হয়েছেন হাসান মিয়া (৪৫) নামের একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনাসদস্য। গতকাল সোমবার বিকেল সাড়ে ৫টার দিকে উপজেলার সব্দালপুর ইউনিয়নের তারাউজিয়াল গ্রামের আমতৈল-সাচিলাপুর আঞ্চলিক সড়কে এ দুর্ঘটনা ঘটে।
মাগুরার শ্রীপুরে পাটের গুদামে আগুনের ঘটনায় প্রায় ৩ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ব্যবসায়ীরা। গতকাল শুক্রবার দিবাগত রাতে উপজেলার লাঙ্গলবাঁধ বাজারে এ আগুনের ঘটনা ঘটে।
মাগুরার শ্রীপুরে আগুনে নয়টি দোকান পুড়ে গেছে। গত বৃহস্পতিবার রাত দেড়টার দিকে উপজেলার ওয়াপদা নামক স্থানে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে মাগুরা ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা গিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। এ ঘটনায় অন্তত ৫০ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন দোকানমালিকেরা। ফায়ার সার্ভিসের মাগুরা স্টেশন কর্ম