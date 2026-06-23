Ajker Patrika
প্রযুক্তি

আইফোনের হার্ডওয়্যারে ত্রুটি, ঝুঁকিতে ব্যবহারকারীরা

ফিচার ডেস্ক
আইফোনের হার্ডওয়্যারে ত্রুটি, ঝুঁকিতে ব্যবহারকারীরা

দুর্ভেদ্য ভাবলেও ঝুঁকি তৈরি হয়েছে আইফোনের বেশ কয়েকটি মডেলে—বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন গবেষকেরা। অ্যাপলের এ১২ ও এ১৩ বায়োনিক প্রসেসরে চলা মোট ৭টি মডেলে গুরুতর নিরাপত্তা দুর্বলতার সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। সাইবার নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠান প্যারাডাইম শিফটের গবেষকেরা বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। অবশ্য বিশেষজ্ঞদের মতে, সাধারণ ব্যবহারকারীদের জন্য তাৎক্ষণিক ঝুঁকি কম। কারণ,

দূর থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে এই আক্রমণ চালানো অসম্ভব। এর জন্য ডিভাইসটি সশরীরে হামলাকারীর হাতে থাকতে হবে।

উদ্বেগের বিষয় হলো, এই ত্রুটি সফটওয়্যারে নয়, রয়েছে সরাসরি মোবাইল ফোনের যন্ত্রাংশে বা হার্ডওয়্যারে। ফলে প্রচলিত কোনো সফটওয়্যার হালনাগাদের মাধ্যমে এটি পুরোপুরি দূর করা সম্ভব নয়। গবেষকদের মতে, ঝুঁকির মধ্যে থাকা মডেলগুলো হলো আইফোন এক্সএস, এক্সএস ম্যাক্স, এক্সআর, আইফোন ১১, ১১ প্রো, ১১ প্রো ম্যাক্স এবং দ্বিতীয় প্রজন্মের আইফোন এসই। ইউএসবিলিটার৮ নামের এই হার্ডওয়্যারের ত্রুটি রয়েছে প্রসেসরের বুটরোম এবং ইউএসবি নিয়ন্ত্রক অংশে। মোবাইল ফোন চালু করার সময় বুটরোমের কোডটি চিপে স্থায়ীভাবে যুক্ত থাকে বলে তা পরিবর্তন করা যায় না। হামলাকারীরা বিশেষ প্রক্রিয়ায় ছোট আকারের কিছু তথ্য প্যাকেট পাঠিয়ে ফোনের সুরক্ষিত মেমোরি অংশে প্রবেশ করতে পারে। ফলে ব্যক্তিগত তথ্য চুরি কিংবা গোপনে নজরদারি সফটওয়্যার স্থাপনের ঝুঁকি তৈরি হয়। তবে নতুন প্রজন্মের প্রসেসরে নকশা পরিবর্তনের কারণে নতুন আইফোনগুলো নিরাপদ।

সূত্র: ডেইলি মেইল

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তথ্যপ্রযুক্তিছাপা সংস্করণআইফোনঝুঁকি
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