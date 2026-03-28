এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করেছে ইরানিরা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করেছে ইরানিরা
এফবিআই পরিচালক কাশ প্যাটেল। ছবি: এএফপি

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর পরিচালক কাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করার দাবি করেছে ইরান সরকারের সঙ্গে যুক্ত একদল হ্যাকার। হ্যাকাররা প্যাটেলের অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যক্তিগত ছবি ও নথি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দিয়েছে বলে সিএনএন-এর একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে।

‘হানজালা হ্যাক টিম’ নামক একটি গ্রুপ এই হ্যাকিংয়ের দায় স্বীকার করেছে। তারা দাবি করেছে, এফবিআই-এর ‘অভেদ্য’ সিস্টেমে হানা দিয়েছে তারা। তবে সাইবার নিরাপত্তা গবেষক রন ফ্যাবিলার মতে, এটি কোনো সরকারি সিস্টেম হ্যাক নয়, বরং প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেলের একটি ‘পুরোনো ড্রয়ারে’ হানা দেওয়ার মতো বিষয়। চুরি হওয়া ই-মেলগুলো ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যেকার, যাতে তাঁর পারিবারিক ছবি, ব্যবসার তথ্য এবং ভ্রমণের বিবরণ রয়েছে।

এফবিআই এই হ্যাকিংয়ের ঘটনা নিশ্চিত করেছে এবং জানিয়েছে, কোনো সরকারি বা গোপনীয় তথ্য চুরি হয়নি। হ্যাকারদের শনাক্ত করতে বা তথ্য দিতে পারলে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে সংস্থাটি। এফবিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আমরা ডিরেক্টর প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেল লক্ষ্য করে চালানো এই হামলার বিষয়ে অবগত এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’

মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, গত মাসে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে শুরু হওয়া পাল্টাপাল্টি হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই তেহরান সংশ্লিষ্ট হ্যাকাররা এই কাজ করেছে। এর আগে ২০২৪ সালের শেষভাগেও কাশ প্যাটেল এবং ট্রাম্প প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার (যেমন টড ব্ল্যাঞ্চ ও ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র) ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট লক্ষ্য করে বিদেশি হ্যাকাররা হামলা চালিয়েছিল।

হ্যাকার গ্রুপটি দাবি করেছে, ইরানে একটি প্রাথমিক স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিবাদে তারা এই প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওই হামলায় ১৬৮টি শিশু নিহত হয়। মার্কিন বিচার বিভাগ মনে করছে, এই হ্যাকাররা সরাসরি ইরানের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই হ্যাকার গ্রুপটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ডিভাইস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। মার্কিন সরকার তাদের ওয়েবসাইট জব্দ করার চেষ্টা করলেও হ্যাকাররা পুনরায় নতুন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।

বিষয়:

মার্কিনএফবিআইসরকারসোশ্যাল মিডিয়া
ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

ফোনালাপে নেতানিয়াহুকে উচ্চ স্বরে তিরস্কার করেছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট

হামাসকে নিরস্ত্রীকরণে আট মাসের জন্য ১২ দফা প্রস্তাব ট্রাম্পের শান্তি পরিষদের

সৌদি যুবরাজ আমাকে তোষামোদ করছেন: ট্রাম্প

স্পিকার হাফিজ উদ্দিনের সহধর্মিণী আর নেই

ব্যাংক এশিয়ার কাছে ৪৭.৫ মিলিয়ন ডলারে বাংলাদেশি কার্যক্রম বিক্রি করছে পাকিস্তানি ব্যাংক আলফালাহ

এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করেছে ইরানিরা

এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করেছে ইরানিরা

কাজের ধরন বদলে দিচ্ছে হিউম্যানয়েড

গবেষণায় ডিজিটাল পাসপোর্ট কেন দরকার

১৪ বছরের কম বয়সীদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আনছে অস্ট্রিয়া