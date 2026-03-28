এফবিআই পরিচালকের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করেছে ইরানিরা

মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই-এর পরিচালক কাশ প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেল হ্যাক করার দাবি করেছে ইরান সরকারের সঙ্গে যুক্ত একদল হ্যাকার। হ্যাকাররা প্যাটেলের অ্যাকাউন্ট থেকে ব্যক্তিগত ছবি ও নথি সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশ করে দিয়েছে বলে সিএনএন-এর একটি প্রতিবেদনে নিশ্চিত করা হয়েছে।
‘হানজালা হ্যাক টিম’ নামক একটি গ্রুপ এই হ্যাকিংয়ের দায় স্বীকার করেছে। তারা দাবি করেছে, এফবিআই-এর ‘অভেদ্য’ সিস্টেমে হানা দিয়েছে তারা। তবে সাইবার নিরাপত্তা গবেষক রন ফ্যাবিলার মতে, এটি কোনো সরকারি সিস্টেম হ্যাক নয়, বরং প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেলের একটি ‘পুরোনো ড্রয়ারে’ হানা দেওয়ার মতো বিষয়। চুরি হওয়া ই-মেলগুলো ২০১১ থেকে ২০২২ সালের মধ্যেকার, যাতে তাঁর পারিবারিক ছবি, ব্যবসার তথ্য এবং ভ্রমণের বিবরণ রয়েছে।
এফবিআই এই হ্যাকিংয়ের ঘটনা নিশ্চিত করেছে এবং জানিয়েছে, কোনো সরকারি বা গোপনীয় তথ্য চুরি হয়নি। হ্যাকারদের শনাক্ত করতে বা তথ্য দিতে পারলে ১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পুরস্কার ঘোষণা করেছে সংস্থাটি। এফবিআই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, ‘আমরা ডিরেক্টর প্যাটেলের ব্যক্তিগত ই-মেল লক্ষ্য করে চালানো এই হামলার বিষয়ে অবগত এবং সম্ভাব্য ঝুঁকি কমাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।’
মার্কিন গোয়েন্দা কর্মকর্তাদের মতে, গত মাসে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে শুরু হওয়া পাল্টাপাল্টি হামলার প্রতিশোধ হিসেবেই তেহরান সংশ্লিষ্ট হ্যাকাররা এই কাজ করেছে। এর আগে ২০২৪ সালের শেষভাগেও কাশ প্যাটেল এবং ট্রাম্প প্রশাসনের বেশ কয়েকজন শীর্ষ কর্মকর্তার (যেমন টড ব্ল্যাঞ্চ ও ডোনাল্ড ট্রাম্প জুনিয়র) ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট লক্ষ্য করে বিদেশি হ্যাকাররা হামলা চালিয়েছিল।
হ্যাকার গ্রুপটি দাবি করেছে, ইরানে একটি প্রাথমিক স্কুলে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার প্রতিবাদে তারা এই প্রতিশোধ নিচ্ছে। ওই হামলায় ১৬৮টি শিশু নিহত হয়। মার্কিন বিচার বিভাগ মনে করছে, এই হ্যাকাররা সরাসরি ইরানের গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা মন্ত্রণালয়ের হয়ে কাজ করছে।
গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এই হ্যাকার গ্রুপটি যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন ডিভাইস নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম ব্যাহত করেছে। মার্কিন সরকার তাদের ওয়েবসাইট জব্দ করার চেষ্টা করলেও হ্যাকাররা পুনরায় নতুন ওয়েবসাইট ব্যবহার করে হামলা চালিয়ে যাচ্ছে।
চীনে হিউম্যানয়েড রোবট প্রযুক্তি যে গতিতে এগোচ্ছে, তাতে অচিরেই বদলে যাবে জীবন ও কাজের ধরন। সাংহাইয়ে চীনা রোবট নির্মাতা এজিবট সম্প্রতি আয়োজন করে এক ব্যতিক্রমী ‘রোবট গালা’; যেখানে পুরো অনুষ্ঠানেই অংশ নেয় রোবটরা। তাতে দেখানো হয় রোবটের গতিনিয়ন্ত্রণ, কম্পিউটার ভিশন ও সৃজনশীলতার সক্ষমতা।৯ ঘণ্টা আগে
বর্তমান যুগে উচ্চশিক্ষা ও একাডেমিক উৎকর্ষের অন্যতম প্রধান শর্ত হলো গবেষণা। কিন্তু বিশ্বজুড়ে লাখ লাখ গবেষকের ভিড়ে নিজের স্বকীয়তা বজায় রাখা কি এতই সহজ? ধরুন, আপনার নাম এবং অন্য দেশের একজন গবেষকের নাম হুবহু এক। অথবা, বিভিন্ন জার্নালে আপনার নামের বানান ভিন্নভাবে লেখা হয়েছে।১০ ঘণ্টা আগে
সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, শিশুদের ‘আসক্তিকর অ্যালগরিদম’, যৌন নির্যাতনসহ ক্ষতিকর কনটেন্ট থেকে সুরক্ষা দিতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। তবে এই নিষেধাজ্ঞা কবে থেকে কার্যকর হবে এবং কীভাবে বাস্তবায়ন করা হবে, সে বিষয়ে এখনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।১ দিন আগে
শিশুদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আসক্তি তৈরির অভিযোগে মেটা ও ইউটিউবকে ৬ মিলিয়ন ডলার জরিমানা করা হয়েছে। এক তরুণীর করা মামলায় লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি আদালত এই রায় দিয়েছেন। আদালত বলছে, মেটা (ইনস্টাগ্রাম, ফেসবুক ও হোয়াটসঅ্যাপের মালিক) এবং গুগল (ইউটিউবের মালিক) উদ্দেশ্যমূলকভাবে এমন আসক্তিকর প্ল্যাটফর্ম...২ দিন আগে