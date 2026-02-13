অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ১৯ বছরের অপেক্ষা কি ফুরাবে জিম্বাবুয়ের

টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দেখাতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কেপটাউনে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচের পর মাত্র দুবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া। সেই দুটিতে অবশ্য হেরেছে জিম্বাবুয়ে। জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়ার সেই ম্যাচ দুটি হয়েছে ২০১৮ সালে। আট বছর পর আজ কলম্বোর প্রেমাদাসায় টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত সংস্করণে মুখোমুখি হচ্ছে দল দুটি। একনজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
ক্রিকেট খেলা সরাসরি
টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ
অস্ট্রেলিয়া-জিম্বাবুয়ে
বেলা ১১টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
কানাডা-আরব আমিরাত
বেলা ৩টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
নেদারল্যান্ডস-যুক্তরাষ্ট্র
সন্ধ্যা ৭টা ৩০ মিনিট
সরাসরি
টি স্পোর্টস ও নাগরিক টিভি
প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। শিরোপা নিশ্চিতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবু না জিতলে কি আর আনন্দ পূর্ণতা পায়? রাজশাহী স্টারস তাই অপূর্ণ কিছুই রাখল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচের ১০টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।৪১ মিনিট আগে
কোপা দেল রের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে পাত্তাই পায়নি বার্সেলোনা। ৪-০ গোলে হারই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। সবেধন নীলমণি হয়ে যে গোলটি বার্সা পেয়েছিল, সেটা বাতিল করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।১ ঘণ্টা আগে
দিল্লি থেকে কলম্বো বিমানভাড়া দেড় লাখ রুপি ছুঁই ছুঁই। ইসলামাবাদ থেকে যেতে খরচ আরও বেশি। কলম্বোয় রাত্রিনিবাসের জন্যও গুনতে হবে লাখ রুপি। এটিকে আকাশছোঁয়া বিলাসিতা মনে হতে পারে, কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এ যেন পরম আরাধ্যযাত্রা। উপলক্ষ—১৫ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাক২ ঘণ্টা আগে
ফুটবলে তারা চারবারের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় তো দূরে থাক। এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে৷ ইতালি সম্পর্কে যে কথাটা বলা, সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। আর নিজেদের প্রথম আইসিসি ইভেন্টেই তারা ঘটাল অঘটন। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে নবাগত এই দল।১৮ ঘণ্টা আগে