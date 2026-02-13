মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ঋতুপর্ণারা

প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য ড্র। শিরোপা নিশ্চিতের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট। তবু না জিতলে কি আর আনন্দ পূর্ণতা পায়? রাজশাহী স্টারস তাই অপূর্ণ কিছুই রাখল না। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ৩-০ গোলে হারিয়ে মেয়েদের লিগে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে রাজশাহী। ১০ ম্যাচের ১০টিতেই জয় নিয়ে মাঠ ছেড়েছে তারা।
কমলাপুরের বীরশ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল স্টেডিয়ামে আজ মাঠে গড়ায় শেষ রাউন্ডের খেলা। ৫ ম্যাচের প্রথমটি বাদে বাকিগুলো নিয়মরক্ষার। গোলশূন্য প্রথমার্ধের পর ৪৭ মিনিটে সৌরভী আকন্দ প্রীতির পাস থেকে রাজশাহীকে এগিয়ে দেন আলপি আক্তার।
৫৮ মিনিটে ঋতুপর্ণা চাকমার ক্রসে দারুণ ভলিতে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন শাহেদা আক্তার রিপা। ৮৭ মিনিটে শাহেদা আক্তার রিপার বাড়ানো ক্রস আলপির মাথা ছুঁয়ে আশ্রয় নেয় ঋতুপর্ণার কাছে। বাঁ পায়ের কোনাকুনি শটে জাল খুঁজে নিতে কোনো ভুল করেননি এই ফরোয়ার্ড।
মেয়েদের লিগে এবারই প্রথম অংশ নিয়েছে রাজশাহী। আর পূর্ণ ৩০ পয়েন্ট নিয়ে প্রথমবারই পেল শিরোপার স্বাদ।
টি-টোয়েন্টিতে প্রথম দেখাতেই অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে দিয়েছিল জিম্বাবুয়ে। কেপটাউনে ২০০৭ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৫ উইকেটে জিতেছিল জিম্বাবুয়ে। সেই ম্যাচের পর মাত্র দুবার টি-টোয়েন্টিতে মুখোমুখি হয়েছে জিম্বাবুয়ে-অস্ট্রেলিয়া। সেই দুটিতে অবশ্য হেরেছে জিম্বাবুয়ে।১ ঘণ্টা আগে
কোপা দেল রের সেমিফাইনালের প্রথম লেগে আতলেতিকো মাদ্রিদের কাছে পাত্তাই পায়নি বার্সেলোনা। ৪-০ গোলে হারই বলে দিচ্ছে অনেক কিছু। সবেধন নীলমণি হয়ে যে গোলটি বার্সা পেয়েছিল, সেটা বাতিল করতে দীর্ঘ সময় লেগেছে।১ ঘণ্টা আগে
দিল্লি থেকে কলম্বো বিমানভাড়া দেড় লাখ রুপি ছুঁই ছুঁই। ইসলামাবাদ থেকে যেতে খরচ আরও বেশি। কলম্বোয় রাত্রিনিবাসের জন্যও গুনতে হবে লাখ রুপি। এটিকে আকাশছোঁয়া বিলাসিতা মনে হতে পারে, কিন্তু ক্রিকেটপ্রেমীদের কাছে এ যেন পরম আরাধ্যযাত্রা। উপলক্ষ—১৫ ফেব্রুয়ারি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে প্রেমাদাসা স্টেডিয়ামে ভারত-পাক২ ঘণ্টা আগে
ফুটবলে তারা চারবারের চ্যাম্পিয়ন। কিন্তু ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয় তো দূরে থাক। এবারই প্রথমবারের মতো বিশ্বকাপ খেলতে এসেছে৷ ইতালি সম্পর্কে যে কথাটা বলা, সেটা অনেকেই বুঝতে পেরেছেন। আর নিজেদের প্রথম আইসিসি ইভেন্টেই তারা ঘটাল অঘটন। মুম্বাইয়ের ওয়াংখেড়েতে নেপালকে ১০ উইকেটে হারিয়েছে নবাগত এই দল।১৮ ঘণ্টা আগে