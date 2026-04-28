বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পেরে উঠেনি বাংলাদেশ; হেরে গেছে ২-১ ব্যবধানে। ওয়ানডে শেষে এবার টি-টোয়েন্টির পালা। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামবে দু’দল। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।
ক্রিকেট
নারী প্রথম টি-টোয়েন্টি
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা
বেলা ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি
টি স্পোর্টস
পিএসএল
ইসলামাবাদ-পেশোয়ার
রাত ৮টা, সরাসরি
টি স্পোর্টস
আইপিএল
পাঞ্জাব কিংস-রাজস্থান রয়্যালস
রাত ৮টা, সরাসরি
স্টার স্পোর্টস ১
ফুটবল
উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ
সেমিফাইনাল: প্রথম লেগ
পিএসজি-বায়ার্ন
রাত ১টা, সরাসরি
সনি টেন ২
