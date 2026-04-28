Ajker Patrika
অন্য খেলা

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

ক্রীড়া ডেস্ক    
বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়
আজ শুরু হচ্ছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ। ছবি: সংগৃহীত

ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পেরে উঠেনি বাংলাদেশ; হেরে গেছে ২-১ ব্যবধানে। ওয়ানডে শেষে এবার টি-টোয়েন্টির পালা। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামবে দু’দল। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।

ক্রিকেট

নারী প্রথম টি-টোয়েন্টি

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কা

বেলা ১টা ৩০ মিনিট, সরাসরি

টি স্পোর্টস

পিএসএল

ইসলামাবাদ-পেশোয়ার

রাত ৮টা, সরাসরি

টি স্পোর্টস

আইপিএল

পাঞ্জাব কিংস-রাজস্থান রয়্যালস

রাত ৮টা, সরাসরি

স্টার স্পোর্টস ১

ফুটবল

উয়েফা চ্যাম্পিয়নস লিগ

সেমিফাইনাল: প্রথম লেগ

পিএসজি-বায়ার্ন

রাত ১টা, সরাসরি

সনি টেন ২

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

মেসির সতীর্থ কি বার্সায় যোগ দেবেন

মেসির সতীর্থ কি বার্সায় যোগ দেবেন

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

বিশ্বকাপের আগে এমবাপ্পেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফ্রান্স

বিশ্বকাপের আগে এমবাপ্পেকে নিয়ে দুশ্চিন্তায় ফ্রান্স