জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে নিয়োগ দেবে আজকের পত্রিকা

আজকের পত্রিকার অনলাইন বিভাগে দক্ষ ও দায়িত্বশীল জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক পদে কর্মী নিয়োগ দেওয়া হবে। নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সেন্ট্রাল/অনলাইন ডেস্কে সংবাদ সম্পাদনা, যাচাই, প্রকাশ এবং কনটেন্টের গুণগত মান নিশ্চিতকরণে কাজ করতে হবে। প্রার্থীর দ্রুত ও নির্ভুলভাবে কাজ করার সক্ষমতা থাকতে হবে। পাশাপাশি ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে কনটেন্ট উপস্থাপনায় দক্ষতা থাকা আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: জ্যেষ্ঠ সহসম্পাদক/সহসম্পাদক (সেন্ট্রাল/অনলাইন ডেস্ক)
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়
শিক্ষাগত যোগ্যতা: পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা স্বনামধন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেকোনো বিষয়ে স্নাতক/স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে।
দায়িত্ব ও কর্তব্য
রিপোর্টার/সংবাদদাতাদের পাঠানো সংবাদ সম্পাদনা, সংশোধন ও প্রকাশের জন্য প্রস্তুত করা
আকর্ষণীয় ও নির্ভুলভাবে সংবাদ শিরোনাম, উপশিরোনাম ও কপি তৈরি করা
অভিজ্ঞতা
দক্ষতার ক্ষেত্র
অতিরিক্ত যোগ্যতা
চাকরির ধরন: পূর্ণকালীন
প্রার্থীর ধরন: নারী ও পুরুষ উভয়ই আবেদন করতে পারবেন
কর্মস্থল: ঢাকা (বনশ্রী)
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী ভর্তুকিযুক্ত দুপুরের খাবার, বার্ষিক ইনক্রিমেন্ট এবং বছরে দুটি উৎসব ভাতার সুবিধা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে এই লিংকে প্রবেশ করে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ মে, ২০২৬।
