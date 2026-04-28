Ajker Patrika
ফুটবল

বিশ্বকাপের আগে গালের হাড় ভেঙে বিপাকে মদরিচ

ক্রীড়া ডেস্ক    
চোট নিয়ে মাঠ ছাড়ছেন ক্রোয়াট তারকা। ছবি: সংগৃহীত

বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব বেশি দিন বাকি নেই। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের আগে ক্লাব ফুটবলে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন ফুটবলাররা। তাতে চোটের তালিকাটাও বড় হচ্ছে। অপয়া চোটের কারণে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

চোটের তালিকায় সবশেষ যোগ হয়েছে লুকা মদরিচের নাম। এসি মিলানের হয়ে খেলার সময় পাওয়া চোটে মৌসুম শেষ হয়েছে এই ক্রোয়াট মিডফিল্ডারের। সান সিরোর ক্লাবের পক্ষে থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তারকা ফুটবলারের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।

চোট কাটিয়ে মদরিচ কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি মিলান। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ক্রোয়াট তারকার সেরে উঠতে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মতো সময় লেগে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মদরিচকে নিয়ে আশার কথা জানিয়েছে এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গালের চোট থেকে পুরোপুরি সুস্থ না হলে বিশ্বকাপে হয়তো সুরক্ষা মাস্ক পরে মাঠে নামতে দেখা যাবে এই ফুটবলারকে।

ইতালিয়ান সিরি’তে গতকাল জুভেন্টাসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে মিলান। এই ম্যাচেই চোট পান মদরিচ। হেড নিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ছাড়েন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায়, বাঁ দিকের গালের হাড় ভেঙে গেছে মদরিচের। কাল বিলম্ব না করে এরই মধ্যে অস্ত্রোপচারের টেবিলেও বসেছেন তিনি।

মিলানের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্বকাপের আগে মদরিচের সুস্থতা কামনা করা হচ্ছে। তাঁর গালের হাড়ে একাধিক চিড় ধরায় অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সফলভাবে শেষ হয়েছে।’

পাঠকের আগ্রহ

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

আইস হকির দেশে ফুটবলের জয়গান

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

ফরিদপুরে দাদি-ফুফুসহ তিনজনকে কুপিয়ে হত্যা

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

রেলওয়ে পোষ্য সোসাইটি: কর্মচারী না হয়েও নেতা তিনি

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

১৭৩ দিন হরতালের সুযোগ কাউকে দেব না: প্রধানমন্ত্রী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

বাংলাদেশ-নিউজিল্যান্ড ম্যাচ হঠাৎ বন্ধ হওয়ার কারণ কী

সম্পর্কিত

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারকে হারিয়ে বিপাকে মুম্বাই, বদলি কে

নিউজিল্যান্ডের ক্রিকেটারকে হারিয়ে বিপাকে মুম্বাই, বদলি কে

বিশ্বকাপের আগে গালের হাড় ভেঙে বিপাকে মদরিচ

বিশ্বকাপের আগে গালের হাড় ভেঙে বিপাকে মদরিচ

মেসির সতীর্থ কি বার্সায় যোগ দেবেন

মেসির সতীর্থ কি বার্সায় যোগ দেবেন

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়

বাংলাদেশ-শ্রীলঙ্কার ম্যাচ দেখবেন কোথায়