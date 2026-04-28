বিশ্বকাপের আগে গালের হাড় ভেঙে বিপাকে মদরিচ

বিশ্বকাপ শুরু হতে খুব বেশি দিন বাকি নেই। দ্য গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের আগে ক্লাব ফুটবলে নিজেদের প্রস্তুতি সেরে নিচ্ছেন ফুটবলাররা। তাতে চোটের তালিকাটাও বড় হচ্ছে। অপয়া চোটের কারণে এরই মধ্যে বেশ কয়েকজন তারকা ফুটবলারের বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
চোটের তালিকায় সবশেষ যোগ হয়েছে লুকা মদরিচের নাম। এসি মিলানের হয়ে খেলার সময় পাওয়া চোটে মৌসুম শেষ হয়েছে এই ক্রোয়াট মিডফিল্ডারের। সান সিরোর ক্লাবের পক্ষে থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। একই সঙ্গে তারকা ফুটবলারের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে শঙ্কা তৈরি হয়েছে।
চোট কাটিয়ে মদরিচ কবে মাঠে ফিরতে পারবেন, সে বিষয়ে কিছু জানায়নি মিলান। বার্তা সংস্থা এএফপি জানিয়েছে, ক্রোয়াট তারকার সেরে উঠতে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মতো সময় লেগে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকোর যৌথ আয়োজনে বিশ্বকাপ শুরু হবে আগামী ১১ জুন। বিশ্বকাপকে সামনে রেখে মদরিচকে নিয়ে আশার কথা জানিয়েছে এএফপি। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গালের চোট থেকে পুরোপুরি সুস্থ না হলে বিশ্বকাপে হয়তো সুরক্ষা মাস্ক পরে মাঠে নামতে দেখা যাবে এই ফুটবলারকে।
ইতালিয়ান সিরি’তে গতকাল জুভেন্টাসের সঙ্গে গোলশূন্য ড্র করেছে মিলান। এই ম্যাচেই চোট পান মদরিচ। হেড নিতে গিয়ে প্রতিপক্ষের মিডফিল্ডার ম্যানুয়েল লোকাতেল্লির সঙ্গে সংঘর্ষ হয় তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই মাঠ ছাড়েন। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর দেখা যায়, বাঁ দিকের গালের হাড় ভেঙে গেছে মদরিচের। কাল বিলম্ব না করে এরই মধ্যে অস্ত্রোপচারের টেবিলেও বসেছেন তিনি।
মিলানের বিবৃতিতে বলা হয়, ‘বিশ্বকাপের আগে মদরিচের সুস্থতা কামনা করা হচ্ছে। তাঁর গালের হাড়ে একাধিক চিড় ধরায় অস্ত্রোপচার করতে হয়েছে। অস্ত্রোপচার সম্পূর্ণ সফলভাবে শেষ হয়েছে।’
বাজে সময় পার করছে মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স। একের পর এক হেরে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের (আইপিএল) প্লে অফের পথটা ভীষণ কঠিন করে ফেলেছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। এরই মধ্যে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা হয়ে এল মিচেল সান্টনারের চোট।১ ঘণ্টা আগে
গ্রীষ্মকালীন দলবদল সামনে রেখে আলোচনায় জুলিয়ান আলভারেজ। আর্জেন্টিনার এই ফরোয়ার্ডকে দলে টানতে চায় বার্সেলোনা। বিষয়টি নিয়ে কিছু দিন ধরেই জোর আলোচনা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ফুটবলে। অবশেষে আলোচিত বিষয়টি নিয়ে মুখ খুললেন লিওনেল মেসির জাতীয় দলের সতীর্থ।৩ ঘণ্টা আগে
ওয়ানডে সিরিজে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে পেরে উঠেনি বাংলাদেশ; হেরে গেছে ২-১ ব্যবধানে। ওয়ানডে শেষে এবার টি-টোয়েন্টির পালা। সিরিজের প্রথম টি-টোয়েন্টিতে আজ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে মাঠে নামবে দু’দল। সরাসরি সম্প্রচার করবে টি-স্পোর্টস। এ ছাড়া আজ টিভিতে আছে আরও বেশ কিছু ম্যাচ। এক নজরে আজকের টিভি সূচি।৪ ঘণ্টা আগে
ফুটবল বিশ্বের নজর এখন উত্তর আমেরিকায়। ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের ক্ষণগণনা শুরু হয়ে গেছে, আর সহ-আয়োজক হিসেবে প্রথমবারের মতো ঘরের মাঠে বিশ্বমঞ্চ মাতাতে প্রস্তুত কানাডা। তবে তাদের জন্য এই বিশ্বকাপ শুধু একটি টুর্নামেন্ট নয়, বরং ক্রীড়া ইতিহাসে এক বিশাল পটপরিবর্তনের হাতছানি। ১৯৮৬ এবং ২০২২—আগের দুই বিশ্বকাপে অংশ৪ ঘণ্টা আগে