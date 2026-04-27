Ajker Patrika
কিশোরগঞ্জ

দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধ: ভাতিজার ছুরিকাঘাতে চাচা খুন

কিশোরগঞ্জ প্রতিনিধি
দোকানের মালিকানা নিয়ে বিরোধে চাচাকে হত্যা করলেন ভাতিজা। ছবি: আজকের পত্রিকা

কিশোরগঞ্জে দোকান নিয়ে বিরোধের জেরে শামীম (৪০) নামের এক ব্যক্তিকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করা হয়েছে। আজ সোমবার (২৭ এপ্রিল) সকালে পৌরসভা কার্যালয়ের সামনে এ হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটে।

​নিহত শামীম কিশোরগঞ্জ শহরের হারুয়া এলাকার মৃত গিয়াস উদ্দিনের ছেলে। এ ঘটনায় অভিযুক্ত লিংকনকে (৩৫) ধরতে পুলিশ অভিযান শুরু করেছে। অভিযুক্ত লিংকন একই এলাকার সুলতানের ছেলে। তাঁরা সম্পর্কে চাচা-ভাতিজা হন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, পৌরসভার সামনে একটি দোকানের মালিকানা নিয়ে দীর্ঘদিনের বিরোধ চলছিল চাচা-ভাতিজার মধ্যে। আজ সকালে শামীম ওই দোকানের ভাড়াটিয়া মো. রাকিব চৌধুরীর কাছে মালিকানা দাবি করে ভাড়া চান। ভাড়াটিয়া রাকিব বিষয়টি লিংকনকে জানালে তিনি একটি ছুরি নিয়ে ছুটে যান এবং শামীমকে ছুরিকাঘাত করেন। পরে স্থানীয়রা এবং শামীমের পরিবারের সদস্যরা শামীমকে উদ্ধার করে কিশোরগঞ্জ ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

নিহতের ভাগনি জেরিন বলেন, ‘আমার মামারে দোকানের জন্য মাইরা ফেলছে। লিংকন ভাই বলত দোকান লইয়া যদি কথা কবি, তাইলে তোরে একটা ফারই দেম। আগেও অনেকবার মারছে। আজকে যে ছুরি লইয়া আইয়া ফার মারব আমরা জানতাম না। আজকে ঢুইকাই আগে ছুরি দে ফার মারছে।'

কিশোরগঞ্জ মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আবুল কালাম ভূঞা বলেন, মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য শহীদ সৈয়দ নজরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় আইনগত ব্যবস্থা প্রক্রিয়াধীন। অভিযুক্ত লিংকনকে গ্রেপ্তার করতে অভিযান অব্যাহত আছে।

