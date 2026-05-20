তুরস্কে চ্যাম্পিয়ন হয়ে গ্র্যান্ডমাস্টার নর্ম পেলেন ফাহাদ

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ২০ মে ২০২৬, ২২: ৩১
গ্র্যান্ডমাস্টার হওয়ার আরও কাছে ফাহাদ রহমান। ছবি: দাবা ফেডারেশন

তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ‘ফুবি একাডেমি নর্ম দাবা প্রতিযোগিতা-সিরিজ ৩’ এর গ্র্যান্ডমাস্টার ইভেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক মাস্টার মোহাম্মদ ফাহাদ রহমান। একইসঙ্গে তিনি ৯ খেলার একটি গ্র্যান্ডমাস্টার (জিএম) নর্ম অর্জন করেছেন। এটি ফাহাদের ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় জিএম নর্ম। এর আগে ২০২৪ সালের মার্চ মাসে ভিয়েতনামে অনুষ্ঠিত হ্যানয় গ্র্যান্ডমাস্টারস দাবা থেকে তিনি প্রথম নর্ম পেয়েছিলেন।

রাউন্ড রবিন লিগ পদ্ধতির এই প্রতিযোগিতায় ৯ খেলায় ৭ পয়েন্ট পেয়ে শিরোপা জয় করেন ফাহাদ রহমান। গ্র্যান্ডমাস্টার খেতাব অর্জনের জন্য তার আরও একটি ৯ খেলার নর্ম এবং রেটিং ২৫০০ হওয়া প্রয়োজন।

আজ স্থানীয় সময় সকালে অনুষ্ঠিত অষ্টম রাউন্ডের খেলায় আন্তর্জাতিক মাস্টার ফাহাদ (রেটিং-২৪২৪) কালো ঘুঁটি নিয়ে সিসিলিয়ান ডিফেন্স অবলম্বন করে ৫৯ চালে ইরানের আন্তর্জাতিক মাস্টার পোউর আগা বালা আমিররেজাকে (রেটিং-২৪৫৩) হারান। বিকেলে শেষ রাউন্ডের খেলায় ফাহাদ সাদা ঘুঁটি নিয়ে জর্জিয়ার আন্তর্জাতিক মাস্টার নিগালিদজে গাইওজের সিসিলিয়ান ডিফেন্স পদ্ধতির বিপক্ষে খেলে ১০ চালের মাথায় ম্যাচটি ড্র করেন।

এই ইভেন্টে বাংলাদেশ, জর্জিয়া, হাঙ্গেরি, ইরান, পোল্যান্ড ও তুরস্কের মোট ১০ খেলোয়াড় অংশ নেন। যার মধ্যে ৩ গ্র্যান্ডমাস্টার, ৪ আন্তর্জাতিক মাস্টার, ২ ফিদে মাস্টার ও ১ জন ক্যান্ডিডেট মাস্টার ছিলেন।

