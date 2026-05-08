বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

নাজমুল হোসেন শান্ত-মুমিনুল হক ১০০ রানের জুটি গড়ে ফেলেছেন। ছবি: ক্রিকইনফো

ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে বাংলাদেশ। শান্ত ও মুমিনুল ৬২ ও ৪৫ রানে ব্যাটিং করছেন।

বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা সাড়ে চারটা-পাঁচটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর মাঠে নামবে দিল্লি ক্যাপিটালস-কলকাতা নাইট রাইডার্স। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে দিল্লি-কলকাতা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (৮ মে, ২০২৬)
ম্যাচমুখোমুখি কারাশুরুর সময়সরাসরি সম্প্রচার
মিরপুর টেস্ট প্রথম দিনবাংলাদেশ-পাকিস্তানসকাল ১০টাটি স্পোর্টস
আইপিএলদিল্লি-কলকাতারাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ১

