বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে বাংলাদেশ। শান্ত ও মুমিনুল ৬২ ও ৪৫ রানে ব্যাটিং করছেন।
বাংলাদেশ-পাকিস্তান প্রথম টেস্টের প্রথম দিনের খেলা সাড়ে চারটা-পাঁচটার মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। ঠিক তার কয়েক ঘণ্টা পর মাঠে নামবে দিল্লি ক্যাপিটালস-কলকাতা নাইট রাইডার্স। দিল্লির অরুণ জেটলি স্টেডিয়ামে বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে দিল্লি-কলকাতা ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময়
|সরাসরি সম্প্রচার
|মিরপুর টেস্ট প্রথম দিন
|বাংলাদেশ-পাকিস্তান
|সকাল ১০টা
|টি স্পোর্টস
|আইপিএল
|দিল্লি-কলকাতা
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ১
ব্যতিক্রমই এক ঘটনা দেখা যাচ্ছে মিরপুর শেরেবাংলায়। যে মিরপুর 'ধানখেতের উইকেট' নামে পরিচিত, স্পিনারদের সামলাতে ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠে যায়, এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। উইকেট একেবারে সবুজাভ। শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাসের মতো পেসারদের বেশ দেখেশুনে খেলছেন নাজমুল হোসেন
