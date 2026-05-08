Ajker Patrika
ফুটবল

আনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিল

ক্রীড়া ডেস্ক    
আনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিল
২০২৫ সালের মে মাসে ব্রাজিলের কোচ হয়েছেন কার্লো আনচেলত্তি। ছবি: এএফপি

ব্রাজিলের প্রধান কোচের পদে এক বছর ধরে আছেন কার্লো আনচেলত্তি। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আনচেলত্তি যা চাইছেন, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) তা-ই করতে যাচ্ছে।

২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত ব্রাজিলের কোচ হিসেবে আনচেলত্তি থাকছেন। সিবিএফ আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু না জানালেও ফেডারেশনের সভাপতি সামির জাউদ সেরকম ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। ফোর্তালেজায় গতকাল ‘ফুটপ্রো এক্সপো’ কনফারেন্সে সিবিএফ সভাপতি সামির বলেন, ‘আনচেলত্তির চার বছরের চুক্তি বাড়ানো হবে। বিশ্বকাপের আগেই চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়টি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করব। আনচেলত্তির আইনজীবীরা ফেডারেশনের সঙ্গে চুক্তির বিভিন্ন দিক নিয়ে কাজ করছেন।’

মাদ্রিদে বসে ব্রাজিলের ‘উত্তাপ’ টের পাচ্ছেন আনচেলত্তিমাদ্রিদে বসে ব্রাজিলের ‘উত্তাপ’ টের পাচ্ছেন আনচেলত্তি

রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে গত বছরের মে মাসে ব্রাজিলের কোচের দায়িত্ব পেয়েছেন আনচেলত্তি। তাঁর অধীনে ২০২৬ বিশ্বকাপে সরাসরি খেলার টিকিট পেয়েছে ব্রাজিল। দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইপর্বে ১০ দলের মধ্যে পাঁচ নম্বরে থেকে শেষ করেছে সেলেসাওরা।

পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নস লিগ জয়ী কোচ ব্রাজিলের সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর চেষ্টা করে যাচ্ছেন গত কয়েক মাস ধরেই। ১৮ মে তিনি ব্রাজিলের বিশ্বকাপ দল ঘোষণা করবেন। ব্রাজিল-ভক্তদের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে এই দল ঘোষণা। কারণ, নেইমারের বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে রয়েছে অনিশ্চয়তা। এদিকে কোচ আনচেলত্তি ফিটনেসের ব্যাপারে একচুলও ছাড় দিতে চান না। আর চোটের সঙ্গে নেইমার লড়ছেন অনেক দিন ধরেই। ২০২৩ সালের পর ব্রাজিল দলে ফেরাই হয়নি তারকা ফরোয়ার্ডের।

ব্রাজিলের আগে নেইমারের রিয়াল মাদ্রিদ, বায়ার্ন মিউনিখ, এসি মিলানের কোচের দায়িত্বও পালন করেছেন আনচেলত্তি। হয়তোবা দল ঘোষণার আগেই তাঁর সঙ্গে চার বছরের চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে নিতে পারে ব্রাজিল। ‘সি’ গ্রুপে মরক্কো, হাইতি, স্কটল্যান্ডের গ্রুপে পড়েছে ব্রাজিল। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকোতে হবে এবারের ফুটবল বিশ্বকাপ।

বিষয়:

খেলাফুটবল বিশ্বকাপফুটবলব্রাজিল ফুটবলফুটবল বিশ্বকাপ ২০২৬
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেই শেষ শান্ত

পাকিস্তানের বিপক্ষে প্রথম সেঞ্চুরি করেই শেষ শান্ত

আনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিল

আনচেলত্তির চাওয়াই পূরণ করছে ব্রাজিল

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

এসে গেল শাকিরার বিশ্বকাপের গান

এসে গেল শাকিরার বিশ্বকাপের গান