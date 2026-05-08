এসে গেল বিশ্বকাপে শাকিরার গান

২০১০ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল সংগীত ‘ওয়াকা ওয়াকা দিস টাইম ফর আফ্রিকা’ গানটি গেয়েছিলেন শাকিরা। ১৬ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের সেই গান সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবার মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গানও শোনা যাবে তাঁর কণ্ঠে। শাকিরার ‘ডাই ডাই’ গান সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।
‘ডাই ডাই’ গানের টিজার গত রাতে নিজের অফিশিয়াল ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডলে পোস্ট করেছেন। ব্রাজিলের মারাকানা স্টেডিয়াম থেকে তিনি ২০২৬ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল সংগীত গেয়েছেন। এক মিনিটের ভিডিও পোস্ট করে ক্যাপশনে লিখেছেন, ‘মারাকানা স্টেডিয়াম থেকে গাইছি ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গান ডাই ডাই।’
শাকিরার ‘ডাই ডাই’ গানে দেখা যাবে নাইজেরিয়ান শিল্পী ও আফ্রোবিটস তারকা বার্না বয়কেও। গত রাতে যে টিজার প্রকাশ করেছেন, সেখানে ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপের অফিশিয়াল ম্যাচ বল ‘ট্রিওন্ডা’ ছিল। পাশাপাশি ২০০৬ জার্মানি বিশ্বকাপ, ২০১০ দক্ষিণ আফ্রিকা বিশ্বকাপ এবং ২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপের বলও ভিডিওতে দেখা গিয়েছিল।
একঝাঁক নৃত্যশিল্পীর সঙ্গে ‘ডাই ডাই’ গানের টিজারে নেচেছেন শাকিরা। কলম্বিয়ান পপ তারকার গানের কথাগুলো ছিল এমন, ‘নিউ ফ্রম দ্য ডে ইউ অয়্যার বর্ন, হিয়ার ইন দিস প্লেস ইউ বিলং, ইউ হ্যাভ বিন দিস ব্রেভ অল অ্যালং, হোয়াট ব্রোক ইউ ওয়ানস মেড ইউ স্ট্রং।’ আতশবাজি ফোটানোর মাধ্যমে ভিডিওর শেষ হয়েছে।
ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে২৫ মিনিট আগে
ব্যতিক্রমই এক ঘটনা দেখা যাচ্ছে মিরপুর শেরেবাংলায়। যে মিরপুর ‘ধানখেতের উইকেট’ নামে পরিচিত, স্পিনারদের সামলাতে ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠে যায়, এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে দেখা যাচ্ছে ভিন্ন চিত্র। উইকেট একেবারে সবুজাভ। শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাসের মতো পেসারদের বেশ দেখেশুনে খেলছেন নাজমুল হোসেন২ ঘণ্টা আগে
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। মাঠের পারফরম্যান্সে বাজে অবস্থা স্প্যানিশ এই ক্লাবটির। এরই মধ্যে দুই ফুটবলার অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি ও ফেদেরিকো ভালভার্দের হাতাহাতির খবর বেরিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে। এবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন ভালভার্দে।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ম্যাচের দিনই বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।৩ ঘণ্টা আগে