পাকিস্তানকে দেখেশুনে খেলছেন শান্ত-মুমিনুল

‘ধানখেতের উইকেট’, ‘স্পিনারদের স্বর্গ’, ‘ব্যাটারদের বধ্যভূমি’ কত নামেই তো পরিচিতি পেয়েছিল মিরপুর শেরেবাংলার উইকেট। যে উইকেটে স্পিনারদের সামলাতে ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল, এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রমই এক চিত্র। উইকেট একেবারে সবুজাভ। শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাসের মতো পেসারদের বেশ দেখেশুনে খেলছেন নাজমুল হোসেন শান্ত-মুমিনুল হক।
মিরপুর উইকেটের এমন পরিবর্তন দেখে অনেকেই চমকে উঠেছেন। প্রথম দিনের প্রথম বলটা শাহিন শাহ আফ্রিদিকে স্কয়ার লেগ দিয়ে ফ্লিক করে চার মেরে শুরু করেন মাহমুদুল হাসান জয়। যদিও তিনি ইনিংস বড় করতে পারেননি। ওপেনিংয়ে তাঁর আরেক সঙ্গী সাদমান ইসলামও দ্রুত বিদায় নিয়েছেন। শুরুর জোড়া ধাক্কা বাংলাদেশ সামলে উঠেছে শান্ত-মুমিনুলের ব্যাটিংয়ে। এরই মধ্যে তাঁরা ৭০ রানের জুটি গড়েছেন। বাংলাদেশ প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে ২ উইকেটে ১০১ রানে।
গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল হোসেন শান্ত কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই নিজেদের পেস আক্রমণে এগিয়ে রেখেছেন পাকিস্তানের চেয়ে। যে দলে গতিতারকা নাহিদ রানার পাশাপাশি তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন চৌধুরীর মতো পেসার থাকেন, শান্ত চাইলে এ কথা বলতেই পারেন। যদিও শরীফুল আজ একাদশে নেই। পেস আক্রমণে আছেন রানা, তাসকিন, শরীফুল। আর স্পিন বিভাগে অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে আছেন তাইজুল ইসলাম।
পাকিস্তানও একাদশে স্পিনারের চেয়ে পেসার বেশি নিয়েছে। তিন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাস, হাসান আলীর সঙ্গে আছেন একমাত্র স্বীকৃত স্পিনার নোমান আলী। সালমান আলী আগা খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে খেলছেন। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। আফ্রিদি, আব্বাসের বোলিংয়ে দেখেশুনে খেলতে থাকেন দুই ওপেনার জয় ও সাদমান। কয়েকবার আউট হতে হতেও বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা (জয়-সাদমান)।
দলীয় ১৪ রানে বাংলাদেশ হারাতে পারত প্রথম উইকেট। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে শাহিন আফ্রিদিকে খোঁচা লাগাতে যান জয়। দ্বিতীয় স্লিপে অভিষিক্ত আব্দুল্লাহ ফজল ক্যাচ মিস করেছেন। ৪ রানে জীবন পাওয়া জয় আউট হয়েছেন ৮ রান করে। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে জয়কে ফিরিয়েছেন শাহিন। ক্যাচ ধরেছেন পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ রিজওয়ান। জয়ের ৮ রানই এসেছে দুটি চার থেকে।
আরেক ওপেনার সাদমানকে (১৩) ফিরিয়েছেন হাসান আলী। দ্বিতীয় স্লিপে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ লুফে নিয়েছেন সালমান। দ্রুত দুই ওপেনারকে হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১০.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩১ রানে। শান্ত-মুমিনুল সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন। ভালো বল দেখে যেমন সমীহ করেছেন, তেমনি বাজে বলকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেছেন তাঁরা (শান্ত-মুমিনুল)। তৃতীয় উইকেটে শান্ত-মুমিনুল ৯৫ বলে ৭০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন। শান্ত ও মুমিনুলের ব্যাটে এসেছে ৩৯ ও ৩১ রান।
ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে২৫ মিনিট আগে
২০১০ বিশ্বকাপের অফিশিয়াল সংগীত ‘ওয়াকা ওয়াকা দিস টাইম ফর আফ্রিকা’ গানটি গেয়েছিলেন শাকিরা। ১৬ বছর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের সেই গান সাড়া ফেলে দিয়েছিল। এবার মার্কিন মুলুকে হতে যাওয়া বিশ্বকাপের অফিশিয়াল গানও শোনা যাবে তাঁর কণ্ঠে। শাকিরার ‘ডাই ডাই’ গান সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে।১ ঘণ্টা আগে
বাজে সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে রিয়াল মাদ্রিদ। মাঠের পারফরম্যান্সে বাজে অবস্থা স্প্যানিশ এই ক্লাবটির। এরই মধ্যে দুই ফুটবলার অরেলিয়েঁ চুয়ামেনি ও ফেদেরিকো ভালভার্দের হাতাহাতির খবর বেরিয়েছে স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমে। এবার এই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন ভালভার্দে।২ ঘণ্টা আগে
মিরপুরে আজ শুরু হয়েছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান সিরিজের প্রথম টেস্ট। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যান মহসিন নাকভি ম্যাচের দিনই বাংলাদেশে এসে পৌঁছেছেন। দুই দিনের সফরে বাংলাদেশে এসেছেন বলে জানিয়েছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড (পিসিবি)।৩ ঘণ্টা আগে