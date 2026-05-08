Ajker Patrika
ক্রিকেট

পাকিস্তানকে দেখেশুনে খেলছেন শান্ত-মুমিনুল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আপডেট : ০৮ মে ২০২৬, ১২: ৩৩
পাকিস্তানকে দেখেশুনে খেলছেন শান্ত-মুমিনুল
শান্ত-মুমিনুলের জুটিতে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। ছবি: ক্রিকইনফো

‘ধানখেতের উইকেট’, ‘স্পিনারদের স্বর্গ’, ‘ব্যাটারদের বধ্যভূমি’ কত নামেই তো পরিচিতি পেয়েছিল মিরপুর শেরেবাংলার উইকেট। যে উইকেটে স্পিনারদের সামলাতে ব্যাটারদের নাভিশ্বাস উঠে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়ে গেল, এবার বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টে দেখা যাচ্ছে ব্যতিক্রমই এক চিত্র। উইকেট একেবারে সবুজাভ। শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাসের মতো পেসারদের বেশ দেখেশুনে খেলছেন নাজমুল হোসেন শান্ত-মুমিনুল হক।

মিরপুর উইকেটের এমন পরিবর্তন দেখে অনেকেই চমকে উঠেছেন। প্রথম দিনের প্রথম বলটা শাহিন শাহ আফ্রিদিকে স্কয়ার লেগ দিয়ে ফ্লিক করে চার মেরে শুরু করেন মাহমুদুল হাসান জয়। যদিও তিনি ইনিংস বড় করতে পারেননি। ওপেনিংয়ে তাঁর আরেক সঙ্গী সাদমান ইসলামও দ্রুত বিদায় নিয়েছেন। শুরুর জোড়া ধাক্কা বাংলাদেশ সামলে উঠেছে শান্ত-মুমিনুলের ব্যাটিংয়ে। এরই মধ্যে তাঁরা ৭০ রানের জুটি গড়েছেন। বাংলাদেশ প্রথম সেশনের খেলা শেষ করেছে ২ উইকেটে ১০১ রানে।

বাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল পাকিস্তান, ফিরেছেন তাসকিনবাংলাদেশকে ব্যাটিংয়ে পাঠাল পাকিস্তান, ফিরেছেন তাসকিন

গতকাল সংবাদ সম্মেলনে নাজমুল হোসেন শান্ত কোনো রকম রাখঢাক ছাড়াই নিজেদের পেস আক্রমণে এগিয়ে রেখেছেন পাকিস্তানের চেয়ে। যে দলে গতিতারকা নাহিদ রানার পাশাপাশি তাসকিন আহমেদ, শরীফুল ইসলাম, ইবাদত হোসেন চৌধুরীর মতো পেসার থাকেন, শান্ত চাইলে এ কথা বলতেই পারেন। যদিও শরীফুল আজ একাদশে নেই। পেস আক্রমণে আছেন রানা, তাসকিন, শরীফুল। আর স্পিন বিভাগে অলরাউন্ডার মেহেদী হাসান মিরাজের সঙ্গে আছেন তাইজুল ইসলাম।

পাকিস্তানও একাদশে স্পিনারের চেয়ে পেসার বেশি নিয়েছে। তিন পেসার শাহিন শাহ আফ্রিদি, মোহাম্মদ আব্বাস, হাসান আলীর সঙ্গে আছেন একমাত্র স্বীকৃত স্পিনার নোমান আলী। সালমান আলী আগা খন্ডকালীন স্পিনার হিসেবে খেলছেন। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। আফ্রিদি, আব্বাসের বোলিংয়ে দেখেশুনে খেলতে থাকেন দুই ওপেনার জয় ও সাদমান। কয়েকবার আউট হতে হতেও বেঁচে গিয়েছেন তাঁরা (জয়-সাদমান)।

দলীয় ১৪ রানে বাংলাদেশ হারাতে পারত প্রথম উইকেট। পঞ্চম ওভারের প্রথম বলে শাহিন আফ্রিদিকে খোঁচা লাগাতে যান জয়। দ্বিতীয় স্লিপে অভিষিক্ত আব্দুল্লাহ ফজল ক্যাচ মিস করেছেন। ৪ রানে জীবন পাওয়া জয় আউট হয়েছেন ৮ রান করে। সপ্তম ওভারের প্রথম বলে জয়কে ফিরিয়েছেন শাহিন। ক্যাচ ধরেছেন পাকিস্তানি উইকেটরক্ষক মোহাম্মদ রিজওয়ান। জয়ের ৮ রানই এসেছে দুটি চার থেকে।

আরেক ওপেনার সাদমানকে (১৩) ফিরিয়েছেন হাসান আলী। দ্বিতীয় স্লিপে ডাইভ দিয়ে ক্যাচ লুফে নিয়েছেন সালমান। দ্রুত দুই ওপেনারকে হারিয়ে বাংলাদেশের স্কোর হয়ে যায় ১০.১ ওভারে ২ উইকেটে ৩১ রানে। শান্ত-মুমিনুল সাবলীলভাবে খেলতে থাকেন। ভালো বল দেখে যেমন সমীহ করেছেন, তেমনি বাজে বলকে বাউন্ডারিতে পরিণত করেছেন তাঁরা (শান্ত-মুমিনুল)। তৃতীয় উইকেটে শান্ত-মুমিনুল ৯৫ বলে ৭০ রানের অবিচ্ছেদ্য জুটি গড়েছেন। শান্ত ও মুমিনুলের ব্যাটে এসেছে ৩৯ ও ৩১ রান।

বিষয়:

খেলাক্রিকেটবাংলাদেশ ক্রিকেটপাকিস্তান ক্রিকেটবাংলাদেশ পাকিস্তান সিরিজ
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ধর্ষক মসজিদের ইমাম নয়, বড় ভাই—ডিএনএ পরীক্ষায় পরিচয় শনাক্ত

ইলন মাস্কের শুক্রাণু নিয়ে চার সন্তানের জন্ম দেন সহকর্মী জিলিস

‘পুশইন’ ইস্যু নিয়ে বাংলাদেশকে দ্রুত নাগরিকত্ব যাচাইয়ের আহ্বান ভারতের

গাজী গ্রুপে নিয়োগ, বেতন ছাড়াও থাকছে নানা সুবিধা

এমএলএ বাগিয়ে সরকার গঠনের চেষ্টা বিরোধীদের, বিজয়ের দলের বিধায়কদের গণপদত্যাগের হুমকি

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

মাইলস্টোন ট্র্যাজেডি: ড. ইউনূস, আসিফ নজরুল, শফিকুল আলমসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

তিস্তা প্রকল্পসহ ১০ দফার যৌথ বিবৃতিতে যা বলল বাংলাদেশ-চীন

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

মানব পাচার: প্রথম বাংলাদেশি প্রতিষ্ঠানকে ব্রিটিশ নিষেধাজ্ঞা

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

গভর্নর রাজি নন, বিজয়ের মুখ্যমন্ত্রিত্বের শপথ আজ হচ্ছে না

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

রাঙামাটি জেলা পরিষদ: বেপরোয়া নির্বাহী প্রকৌশলী

সম্পর্কিত

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

বাংলাদেশ-পাকিস্তান টেস্টসহ আর কী দেখবেন

এসে গেল বিশ্বকাপে শাকিরার গান

এসে গেল বিশ্বকাপে শাকিরার গান

পাকিস্তানকে দেখেশুনে খেলছেন শান্ত-মুমিনুল

পাকিস্তানকে দেখেশুনে খেলছেন শান্ত-মুমিনুল

হাতাহাতির ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন রিয়াল তারকা

হাতাহাতির ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন রিয়াল তারকা