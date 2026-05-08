সেঞ্চুরি করেই ‘চুমু’টা আসলে কাদের দেন শান্ত

সেঞ্চুরি করার পর নাজমুল হোসেন শান্তর চুমু উদযাপন পরিচিত দৃশ্য হয়ে গেছে। মিরপুরে আজ শুরু হওয়া পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজের প্রথম টেস্টের প্রথম দিনই তিন অঙ্ক ছুঁয়েছেন। এবারও চুমু উদযাপন করেছেন।
শান্তর চুমু উদযাপন নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই কৌতূহল দেশের ক্রিকেটপ্রেমীদের। চুমুটা আসলে কাকে দেন? গত বছরের ডিসেম্বরে আজকের পত্রিকাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শান্ত তাঁর চুমুর গল্প বলেছিলেন। এ ব্যাপারে তখন তিনি বলেছিলেন, ‘প্রথম আমার মনে হয় যখন ওয়ানডে সেঞ্চুরি করেছিলাম, তখন এটা (চুমু উদযাপন) করেছিলাম। আপনাআপনি এটা হয়ে গিয়েছিল। ড্রেসিংরুমে যাঁরা ছিলেন প্রত্যেক ক্রিকেটার, কোচিং স্টাফ, সবাই আমাকে সাহায্য করেছিলেন। ড্রেসিংরুমের উদ্দেশ্যেই করা। আলাদা কোনো পরিকল্পনা করে করা ছিল না।’ আজ তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর চুমু উদযাপন করার পর মাত্র ১ রান যোগ করতে পেরেছেন বাংলাদেশের এই বাঁহাতি ব্যাটার।
ফিফটিকে কীভাবে সেঞ্চুরিতে পরিণত করতে হয়, সেটা নাজমুল হোসেন শান্ত ভালো করেই জানেন। বাংলাদেশের ক্রিকেটারদের বেশির ভাগ সময় নার্ভাস নাইনটিতে কাটা পড়লেও শান্ত ব্যতিক্রম। টেস্টে তাঁর ফিফটির চেয়ে সেঞ্চুরির সংখ্যাই বেশি। আজ পাকিস্তানের বিপক্ষে ক্যারিয়ারের প্রথম সেঞ্চুরি তুলে নিয়েছেন। তবে তিন অঙ্ক ছোঁয়ার পর ইনিংসটা আর বড় করতে পারেননি তিনি।
ফুটবল বিধাতা বোধহয় সুইডেনের জন্য একদম আলাদা কোনো চিত্রনাট্য লিখে রেখেছিল। না হলে যে দল বাছাইপর্বের ছয় ম্যাচের একটিতেও জয়ের মুখ দেখেনি, কসোভো ও স্লোভেনিয়ার মতো দলের পেছনে থেকে গ্রুপের তলানিতে পড়ে থাকার লজ্জা পেয়েছে, তাদের বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে থাকার কথা ছিল না। কিন্তু নেশনস লিগের গাণিতিক মারপ্যাঁচে পা৪০ মিনিট আগে
নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে দুর্দান্ত বোলিং করেছিলেন নাহিদ রানা। জিতেছিলেন সিরিজসেরার পুরস্কার। এবার মাসসেরা হওয়ার দৌড়ে এই পেসার। এপ্রিলের সেরা ক্রিকেটার হওয়ার সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা হয়েছে এই বাংলাদেশি বোলারের।১ ঘণ্টা আগে
ব্রাজিলের প্রধান কোচের পদে এক বছর ধরে আছেন কার্লো আনচেলত্তি। গত বছরের সেপ্টেম্বরেই তিনি ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। আনচেলত্তি যা চাইছেন, ব্রাজিল ফুটবল ফেডারেশন (সিবিএফ) তা-ই করতে যাচ্ছে।৩ ঘণ্টা আগে
ছয়-সাত মাস পর টেস্ট খেলছে বাংলাদেশ-পাকিস্তান। মিরপুরে আজ সিরিজের প্রথম টেস্টে টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পাকিস্তান অধিনায়ক শান মাসুদ। শুরুতে ২ উইকেট হারালেও দলের ওপর কোনো চাপ অনুভূত হতে দেননি অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ও মুমিনুল হক। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত ৩৭ ওভারে ২ উইকেটে ১৩৯ রান করেছে৩ ঘণ্টা আগে