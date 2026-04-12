আইপিএলে আজ মুখোমুখি রোহিত-কোহলি, জিতবেন কে

২০২৬ আইপিএলে দুই ম্যাচ দাপটের সঙ্গে জিতে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে হেরে যায় বেঙ্গালুরু। রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে হারে বেঙ্গালুরু। আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে বিরাট কোহলি-রজত পাতিদারের দলের প্রতিপক্ষ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন ভারতীয় দুই তারকা রোহিত শর্মা ও কোহলি। যেখানে রোহিত খেলছেন মুম্বাইয়ের হয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে মুম্বাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচ।
মুম্বাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে বিকেলে মুখোমুখি হবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস-গুজরাট টাইটান্স। আইপিএলের দুই ম্যাচের পাশাপাশি পিএসএলের ম্যাচও রয়েছে। ফুটবলে রয়েছে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।
|ম্যাচ
|মুখোমুখি কারা
|শুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)
|সরাসরি সম্প্রচার
|আইপিএল
|লক্ষ্ণৌ-গুজরাট
|বিকেল ৪টা
|স্টার স্পোর্টস ২
|আইপিএল
|মুম্বাই-বেঙ্গালুরু
|রাত ৮টা
|স্টার স্পোর্টস ২
|পিএসএল
|হায়দরাবাদ-ইসলামাবাদ
|রাত ৮টা
|টি-স্পোর্টস
|অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল
|উত্তর কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়া
|বেলা ৩টা
|টি-স্পোর্টস
|অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ কোয়ার্টার ফাইনাল
|চীন-উজবেকিস্তান
|সন্ধ্যা ৭টা
|টি-স্পোর্টস
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|নটিংহাম-অ্যাস্টন ভিলা
|সন্ধ্যা ৭টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|সান্ডারল্যান্ড-টটেনহাম
|সন্ধ্যা ৭টা
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
|ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ
|চেলসি-ম্যানসিটি
|রাত ৯টা ৩০ মিনিট
|স্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
