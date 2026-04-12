আইপিএলে আজ মুখোমুখি রোহিত-কোহলি, জিতবেন কে

ক্রীড়া ডেস্ক    
আইপিএলে আজ মুখোমুখি রোহিত-কোহলি, জিতবেন কে
আইপিএলে আজ মুখোমুখি হবেন বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মা। ছবি: সংগৃহীত

২০২৬ আইপিএলে দুই ম্যাচ দাপটের সঙ্গে জিতে টুর্নামেন্ট শুরু করেছিল রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। তবে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে হেরে যায় বেঙ্গালুরু। রাজস্থান রয়্যালসের কাছে ৬ উইকেটে হারে বেঙ্গালুরু। আজ নিজেদের চতুর্থ ম্যাচে বিরাট কোহলি-রজত পাতিদারের দলের প্রতিপক্ষ মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। এই ম্যাচে মুখোমুখি হবেন ভারতীয় দুই তারকা রোহিত শর্মা ও কোহলি। যেখানে রোহিত খেলছেন মুম্বাইয়ের হয়ে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় শুরু হবে মুম্বাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচ।

মুম্বাই-বেঙ্গালুরু ম্যাচের আগে বিকেলে মুখোমুখি হবে লক্ষ্ণৌ সুপার জায়ান্টস-গুজরাট টাইটান্স। আইপিএলের দুই ম্যাচের পাশাপাশি পিএসএলের ম্যাচও রয়েছে। ফুটবলে রয়েছে অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ ও ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচ। এক নজরে দেখে নিন টিভিতে কী কী খেলা রয়েছে।

টিভিতে আজকের খেলা (১২ এপ্রিল, ২০২৬)
ম্যাচ মুখোমুখি কারাশুরুর সময় (বাংলাদেশ সময়)সরাসরি সম্প্রচার
আইপিএললক্ষ্ণৌ-গুজরাটবিকেল ৪টাস্টার স্পোর্টস ২
আইপিএলমুম্বাই-বেঙ্গালুরুরাত ৮টাস্টার স্পোর্টস ২
পিএসএলহায়দরাবাদ-ইসলামাবাদরাত ৮টাটি-স্পোর্টস
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ কোয়ার্টার ফাইনালউত্তর কোরিয়া-অস্ট্রেলিয়াবেলা ৩টাটি-স্পোর্টস
অনূর্ধ্ব-২০ নারী এশিয়ান কাপ কোয়ার্টার ফাইনালচীন-উজবেকিস্তানসন্ধ্যা ৭টাটি-স্পোর্টস
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগনটিংহাম-অ্যাস্টন ভিলাসন্ধ্যা ৭টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগসান্ডারল্যান্ড-টটেনহামসন্ধ্যা ৭টাস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২
ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগচেলসি-ম্যানসিটিরাত ৯টা ৩০ মিনিটস্টার স্পোর্টস সিলেক্ট ২

