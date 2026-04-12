পেশোয়ারের অনুরোধ রাখল বিসিবি

ছয় বাংলাদেশি ক্রিকেটারের মধ্যে চার ক্রিকেটার গত রাতে পাকিস্তান থেকে দেশে ফিরেছেন। তবে নাহিদ রানা-শরীফুল ইসলাম এখনো পাকিস্তানেই আছেন। সেখানে তাঁরা আরও এক দিন বেশি থাকার অনুমতি পেয়েছেন।
শরীফুল ও রানাকে আগে ১২ এপ্রিল পর্যন্ত অনাপত্তিপত্র দিয়েছিল বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি)। তবে এবার অনাপত্তিপত্র আরও এক দিন বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। পিএসএলের পেশোয়ার জালমি ও পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে বিসিবি আজ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে।
